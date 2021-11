EU moet op zoek naar de pijngrens van Loekasjenko

. Het cynische Wit-Russische spel met migranten aan de Poolse grens plaatst de Europese Unie voor een dilemma. Als ze de grens dichthoudt, duurt de misère voor migranten voort. Opent ze de grens, dan geeft ze de autoritaire leider Aleksandr Loekasjenko zijn zin. Hoe houdt de EU vast aan eigen humanitaire waarden, zonder toe te geven aan chantage?

De kwestie is van onmiddellijk belang voor de duizenden migranten die nu in Wit-Rusland zijn, maar de kans is groot dat de vraag zich in de nabije toekomst elders zal herhalen. Loekasjenko is niet de eerste die migranten inzet als pressiemiddel en zal vermoedelijk niet de laatste zijn. Als je het aan de Britse onderzoeker Roderick Parkes vraagt, moet de EU Loekasjenko’s pijngrens opzoeken. „Er is maar één manier om Loekasjenko tot inkeer te brengen: maak de kosten voor hem zo hoog mogelijk. Hij heeft nu het meeste last van de grote aantallen mensen die vastlopen in Wit-Rusland. Als je de mensen aan de grens tot zijn probleem kunt maken, dan heb je weliswaar nog geen duurzame oplossing, maar dan ontstaat er wel druk.”

Een fraaie route is dat, zeker op korte termijn, niet. De Poolse grens moet gesloten blijven en illegale pushbacks – het terugduwen van migranten zonder dat ze een kans krijgen hun verhaal te doen – zijn dan onvermijdelijk.

Parkes, voorheen werkzaam voor de diplomatieke dienst van de EU en nu verbonden aan denktank DGAP in Berlijn, deed onderzoek naar recente gevallen waarin staten of organisaties migranten inzetten als chantagemiddel. Het onderzoek, in opdracht van het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats in Helsinki, een gezamenlijke instelling van de EU en de NAVO, verschijnt volgend jaar. Maar één conclusie is al duidelijk, zegt Parkes tijdens een videogesprek: „Voor de aanvaller is het moeilijk om zo’n actie langer dan een paar maanden vol te houden, omdat de kosten te hoog worden.”

Het is niet de eerste keer dat migranten ingezet worden als instrument van buitenlands beleid. Turkije, Marokko, Oekraïne en Libische milities gingen Loekasjenko voor. Voor de agressor is het een aantrekkelijke strategie. Met verhoudingsgewijs lage kosten kan hij de EU in grote problemen brengen. Er zijn veel mensen die willen emigreren en bereid zijn tot enorme risico’s. De EU heeft altijd grote moeite om tot een gezamenlijk standpunt over migratie te komen.

In vergelijking met andere vormen van hybride dreiging heeft het gesol met migranten voor de EU als voordeel dat duidelijk is wie het doet. Cyberaanvallen en desinformatiecampagnes vinden daarentegen plaats in het geniep: het is vaak niet eenvoudig de schuldige aan te wijzen.

In theorie heeft de Unie twee opties om zich te verdedigen tegen het instrumenteel inzetten van migranten, legt Parkes uit. Ze kan kiezen voor afschrikking, door potentiële aanvallers al op voorhand de pas af te snijden, of ze kan ervoor kiezen in het geval van een aanval snel de kosten te verhogen. Wat die eerste optie lastig maakt, is dat het erg moeilijk is te voorspellen wie wanneer een crisis met migranten probeert te veroorzaken, omdat agressors gedreven worden door opportunisme.

Parkes is daarom van de school die de kosten wil verhogen. Maar hoe doe je dat? De EU legt de laatste hand aan het inmiddels vijfde sanctiepakket tegen Loekasjenko en denkt alweer na over nieuwe, economische pressiemiddelen. „Sancties raken in dit geval langzaam uitgeput, maar ze dragen toch nog bij aan hogere kosten en je moet ze zien als onderdeel van een pakket maatregelen.” Luchtvaartmaatschappijen die door Wit-Rusland geronselde migranten naar Minsk vliegen werd verzocht hen te weigeren en de EU voerde de diplomatiek druk op door vierkant achter Polen te gaan staan en steun in te roepen van G7-bondgenoten. Het Verenigd Koninkrijk stuurde een handvol militairen naar de Poolse grens om te assisteren en, vermoedelijk, om te laten zien dat confrontatie ook de aandacht heeft van de NAVO.

Kleine overwinning

De top van de Europese diplomatieke dienst sprak vorige week vier keer met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk, aldus een hoge Europese bron, die ervoor waakt om Loekasjenko aan te duiden als president. Ook belde Merkel twee keer met Loekasjenko. Dat was, zegt Parkes, een kleine overwinning voor de man die door de EU niet als gesprekspartner wordt erkend, maar het was onvermijdelijk. Al vraagt hij zich af of Polen wel zo gelukkig is met Duitse bemiddeling. Polen is allergisch voor Duitse bemoeizucht en kan al helemaal niet tegen Duitse-Franse opzetjes. Macron belde met Poetin om de grenscrisis te bespreken.

Officieel heet het dat alles gecoördineerd wordt in Europa, maar fanatiek rechts in Polen vindt dat Merkel een soort Molotov-Ribbentroppact heeft gesloten, verwijzend naar het niet aanvalsverdrag tussen Hitler en Stalin dat voor Hitler in 1939 de weg opende Polen binnen te vallen.

Loekasjenko zou in het gesprek met Merkel gevraagd hebben om een corridor waarlangs tweeduizend migranten naar de EU moeten reizen. Daar, zei de EU-functionaris, kan geen sprake van zijn.