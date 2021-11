‘De vrijheid die ik bij mijn dochters zie, die had ik zelf niet’

‘Ik heb me echt vergaapt aan dat huiselijke gebeuren. Woest interessant vind ik het. Onze dochters die door ons huis banjeren, hun spullen en hun kleren laten ze overal slingeren. In hun ondergoed lopen ze door de kamer – kind trek toch wat aan, het is koud. En dan pakken ze een oud vest dat daar al ligt en gaan ze op de bank liggen. Kinderen zijn heel erg zichzelf.

„Die vrijheid die ik bij hen zie, die had ik niet. Ik heb me erg moeten aanpassen, altijd alert moeten zijn. Toen ik negen jaar was, gingen mijn ouders scheiden. We woonden in het buitenland. Mijn vader ging terug naar Nederland, mijn broer en ik reisden met onze moeder naar Engeland, waar we naar een kostschool gingen. Strenge regels, grote slaapzalen. De eerste twee jaar woonde mijn moeder in de buurt, toen zagen we elkaar nog in de weekenden en vakanties. Na twee jaar hertrouwde ze en verhuisde ze naar Nederland. Ik bleef tot mijn achttiende in Engeland.

Foto’s Jennifer Drabbe

„Ik voel verwondering als ik kijk naar mijn dochters, hoe veilig en ontspannen ze zich voelen in ons huis en in ons gezin. Het maakt niet uit, al zet je een onderbroek op je hoofd. Oh, doen jullie dat zo, denk ik vaak, als ze weer iets geks uithalen. Zo grappig. Vanuit die verwondering fotografeer ik. Alsof ik het voor de eerste keer zie.

„Ik werkte als theaterregisseur tot ik met mijn man en onze dochters in 2004 voor zijn werk naar Kameroen vertrok. Daar kon ik me nog wel redden als regisseur, met mijn Frans. Daarna kreeg hij een baan in Brazilië. Ik sprak de taal niet en zocht naar een manier om me uit te drukken. Ik deed een cursus fotografie, fotografia expandida. Alles mocht, alles kon. Boter op je lens smeren voor soft focus, krassen en tekenen op een afdruk. Dat was mijn geluk. Was ik in een klassieke cursus terechtgekomen, dan was ik vreselijk mijn best gaan doen scherpe, perfecte, mooie foto’s te maken. Nu was er ruimte om te experimenteren.

Foto Jennifer Drabbe Foto’s Jennifer Drabbe

„Intussen fotografeer ik mijn dochters al tien jaar. In eerste instantie gewoon voor mezelf, vaak zonder dat ze het doorhadden. Hun haren van heel dichtbij, hoe de hangmat een afdruk in hun huid maakt. Wat begon als observatie werd daarna meer een samenwerking. Ik ging situaties die ik in huis zag uitwerken, maakte bijvoorbeeld een tekening van hoe de foto eruit moest komen te zien, en dan vroeg ik hun om voor mij te poseren. Daar komt de theaterregisseur in mij naar boven. Ik gebruik mijn dochters, zij zijn mijn inspiratie, en ze staan wel op de foto’s, maar het zijn tóch geen echte portretten van hen. Zij zijn de acteurs in mijn foto’s. Ze vinden het niet vervelend dat ze op mijn foto’s staan, soms gedeeltelijk bloot. Het is geen foto van mij, zeggen ze, het is een foto van jou.

Foto’s Jennifer Drabbe

„Nu kom ik er dus mee naar buiten in een boek dat ik heb gemaakt, samen met vormgever Sybren Kuiper: today is my new favourite day. Ik ben in mijn foto’s bezig met kleur, textuur, vorm. Lichamen of kledingstukken worden soms abstract, als een sculptuur. Ik ben er heel tevreden mee hoe alles nu in dit boek samen is gekomen. Het moest iets speels hebben, iets tactiels. Er zit een kwetsbaarheid in de beelden, maar ook vrolijkheid en plezier. Als je het nieuws ziet, is er zoveel ellende. Zware onderwerpen. Sybren zei over mijn werk: ‘Jennifers boek gaat niet over grote thema’s, het gaat over het kleine. Niet over wat ons verdeelt, maar over wat ons bindt. Over zaken die zo normaal zijn dat ze je nauwelijks meer opvallen. Het gaat over geluk.’”

Jennifer Drabbe: today is my new favourite day. 84 blz. €60. Oplage 300 exemplaren, via www.jenniferdrabbe.com

