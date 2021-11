De onrust op zondag: dertig aanhoudingen bij rellen

Het was zondagavond in meerdere steden opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Roosendaal, Groningen en Roermond waren grote groepen mensen op straat, waar ze vernielingen aanrichtten en gooiden met zwaar vuurwerk. Het leidde tot noodbevelen en soms inzet van de ME. In de avond en nacht zijn in het hele land zo’n dertig aanhoudingen verricht.

In Roosendaal vonden de onlusten vooral plaats in de wijk Langdonk, waar begin van dit jaar ook meermaals werd gereld. Een „groep relschoppers” stak er volgens de politie zwaar vuurwerk af, er werd brand gesticht bij een basisschool. Politie en ME sloten in de loop van de avond de wijk af, om te voorkomen dat meer mensen zich bij groep zouden aansluiten. De jongeren speelden volgens de krant BN De Stem een kat-en-muisspelletje met de ME, die met busjes in de wijk was. Uiteindelijk zijn vijftien aanhoudingen verricht voor het verstoren van de openbare orde.

De politie en gemeente spreken van een „duidelijk signaal aan de harde kern relschoppers” en herinneren er in een verklaring naar dat in dezelfde wijk begin dit jaar ook ongeregeldheden plaatsvonden. De politie richt zich ook tot ouders: „Waak over uw kinderen en zorg dat zij hier geen onderdeel van zijn.”

Noodbevelen

Ook de waarnemend burgemeester van Enschede heeft zich uitgesproken over de onrust in zijn stad. RTV Oost citeert Theo Bovens: „Blijf met je poten van de stad af”. Het centrum werd zondagavond schoongeveegd door de politie nadat Bovens rond 20.30 uur een noodverordening had ingesteld. Jongeren hadden via sociale media elkaar opgeroepen om te gaan rellen. Uiteindelijk zijn vijf mensen aangehouden vanwege opruiing en openlijke geweldpleging. Het noodbevel bleef tot 07.00 uur maandagochtend van kracht.

In Roermond en Stein werden onder een noodverordening vijf mensen aangehouden, vanwege het bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, meldt persbureau ANP. In Groningen werd zondagavond een noodbevel van kracht omdat mensen in het centrum vernielingen pleegden en met vuurwerk gooiden. Daar zijn zeker drie mensen aangehouden. Eerder op de dag was een demonstratie tegen de coronamaatregelen rustig verlopen.

Zondagmiddag waren er in Rotterdam, waar het vrijdag kwam tot een massale confrontatie tussen ME en anti-coronamaatregelendemonstranten, ook ongeregeldheden waarbij gewonden vielen. Die ontstonden rondom de Eredivisiewedstrijd van Feyenoord, waarbij supporters probeerden de Kuip binnen te komen. De politie arresteerde in de middag in totaal 26 mensen.