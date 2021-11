De Alpenmuziek van componist Strauss werd lang genegeerd. Nu is ze dé decembermuziek

Opslaan in leeslijst

Soms zijn de Nederlandse orkesten wonderlijk eensgezind. Neem Richard Strauss Alpensinfonie (1915). Ondanks de briljante instrumentatie en overweldigende bezetting is het geen repertoireklapper, het Concertgebouworkest negeerde de symfonie zelfs helemaal tussen 1930 en 1984. Te Duits vermoedelijk, te megalomaan, te luid.

Wie er wel van houdt kan de komende tijd zijn hart ophalen aan een hattrick van symfonische Alpbeklimmingen: het Noord Nederlands Orkest beet dit weekend het spits af, in december volgen uitvoeringen door het Radio Filharmonisch Orkest (5/12) en tenslotte door het Concertgebouworkest (15-17/12).

Het Noord Nederlands, in bezetting zichtbaar het jongste orkest van Nederland, koppelde Eine Alpensinfonie aan Strauss’ geliefde Vier letzte Lieder en strikte daarvoor Malin Byström, dezelfde sopraan als bij De Nationale Opera in 2017 furore maakte in de opera Salome. Ook voor Strauss’ liederen bleek Bystrom met haar grootse sopraan een ideaal vertolkster: overdonderend waar het moet, subtiel waar het kan.

Windkracht 12

Dirigent Hartmut Haenchen, vanaf 2022 voor drie weken per seizoen de vaste gastdirigent van het orkest, weet wat hij wil horen en realiseert zijn klankidealen met gedetailleerde gebaren. In ‘Beim Schlafengehen’ leidde het zelfs in het deze muziek akoestisch slecht passende TivoliVredenburg tot ontroerende intimiteit.

Ook in Eine Alpensinfonie hield Haenchen het grote orkest en de luisteraars stevig aan de hand op Strauss’ bergwandeling (ook een louterende mentale reis). De tocht bleek bij vlagen geweldig opwindend: de Strauss typerende, maar breekbare combinatie van meerstemmige helderheid met ritmische zwier slaagde grotendeels wonderwel, de trompetsolo glansde en naar de windkracht 12-bulderkracht van de ‘Gewitter und Sturm’-scène met zijn razende windmachine werd spannend toegewerkt. Hoogstens hield Haenchens de teugels wat te strak, waardoor – bijvoorbeeld – sommige soli van de houtblazers wat keurig in het gelid bleven in plaats van als puntige kiezeltjes door het geheel heen te prikken.

Klassiek Noord Nederlands Orkest o.l.v. Hartmut Haenchen m.m.v. Malin Byström (sopraan). Richard Strauss, Vier letzte Lieder & Eine Alpensinfonie. Gehoord: 21/11 TivoliVredenburg. Radio4: 29/11, 20u ●●●●●