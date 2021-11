Australië heropent grenzen voor internationale studenten en arbeidskrachten

Europese landen scherpen coronamaatregelen aan, Oostenrijk vandaag in lockdown

Verschillende Europese landen voeren maandag maatregelen in om het coronavirus te bestrijden. Zo gaat Oostenrijk grotendeels in lockdown: alleen essentiële winkels als supermarkten en apotheken mogen open blijven. De horeca gaat dicht en evenementen zijn vanaf vandaag afgelast. Afgelopen week kondigde de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg ook al een vaccinatieplicht per 1 februari volgend jaar aan.

Tsjechië voert vandaag een 2G-beleid in, waarbij ongevaccineerden niet langer welkom zijn in onder meer restaurants en bij de kapper. Slowakije, waar minder dan de helft van de bevolking is ingeënt, voerde vergelijkbare maatregelen in. Beide landen willen met hun beleid de bevolking stimuleren zich te laten vaccineren. Ook in Griekenland worden ongevaccineerden per vandaag geweerd uit de meeste binnenruimten, van kerken tot sportscholen.

Lees ook over de effecten van 2G-regels in Oostenrijk en verschillende Duitse deelstaten.