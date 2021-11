‘Buy American’ helpt ook strategische autonomie EU

De toevoer van wapenonderdelen is internationaal: een deel van het F-35-gevechtsvliegtuig dat Nederland bij Lockheed in bestelling heeft, komt van Mexicaanse onderaannemers. Dat maakt de Verenigde Staten afhankelijk. Teѐ afhankelijk, vindt president Joe Biden. Misschien komen bepaalde onderdelen zelfs uit China. Het Congres zoekt dat uit; er moet en zal meer in de VS zelf gemaakt worden, zelfs als dat duurder is.

Ko Colijn is veiligheidsdeskundige. Hij was van 2011 tot 2016 directeur van Instituut Clingendael.

Tot op zekere hoogte speelt Biden dubbelspel. Want hoewel hij op de recente G20-top in Rome het eind van de handelsoorlog met de EU aankondigde, is hij ook trumpiaanser dan zijn voorganger met eigen onvervalst protectionisme. ‘Bidenisme’ zou je het kunnen noemen. Maar ook evenwichtskunst – om Republikeinen aan boord te houden. Binnenkort zal de VS weer bepaalde staalimporten uit Europa toelaten die Trump nota bene op obscure national security-gronden had ingesteld. Ze waren ook nauwelijks meer verdedigbaar omdat het om bondgenoten ging én om staalsoorten die in de VS zelf niet gemaakt worden.

Maar al sinds zijn aantreden hamert Biden op ‘Foreign Policy for the Middle Class’ – met banenprotectionisme. Eind juli heeft hij bekendgemaakt dat hij uiterlijk 2029 de defensieproductie in Amerikaanse fabrieken stapsgewijs wil opvoeren naar 75 procent. Dat is leuk voor ‘Joe Sixpack’ maar gaat ten koste van importeurs.

Deze wetgeving lijkt het in het Huis van Afgevaardigden te halen. In de Senaat ligt ze sinds eind oktober op tafel en ook binnen de Democraten van Biden vindt ze warm onthaal. Volgens de Democratische senator Donald Norcrosse zorgt ‘Buy American’ ervoor dat „banen teruggaan naar de VS”. Hij wordt gesteund door partijgenoot Tammy Duckworth uit Illinois.

Nederlandse militair attaché

Het terughalen van wapenbanen heeft in en buiten de VS ook een forse kritische lobby opgeroepen: van Amerikaanse wapenproducenten die zeggen niet zonder buitenlandse invoer te kunnen, maar ook van buitenlandse defensiegezanten die voor hun eigen land opkomen.

De Nederlandse militaire attaché, Pieter-Henk Schroor, is voorzitter van een groep van 25 landen die hun defensie-exporten in gevaar zien komen en heeft 28 oktober in een scherpe brief aan de Senaatscommissie voor de strijdkrachten geschreven dat buitensluiting van gelijkgezinde partners en trouwe bondgenoten een slechte zaak is. Omslachtige uitzonderingsprocedures (waar ons land op grond van een speciaal memorandum of understanding wel voor in aanmerking zou komen), zonder mogelijkheid van beroep, zouden oude relaties in de NAVO een knauw kunnen geven.

Schroor zegt tegen Defense News dat het geen Amerikaanse banen zou opleveren, maar zou kosten. Alleen al bij Amerikaanse dochterondernemingen in het buitenland staan volgens het blad 3 miljoen banen op het spel. De ministeries van Handel en het Pentagon becijferen de Amerikaanse wapenexport op 55 à 77 miljard dollar in 2019. Dus wat behelst Bidens ‘buitenlands beleid voor de middenklasse’ eigenlijk?

Geloofsbelijdenis

De Buy American-wetgeving zou ook de Amerikaanse druk op Nederland om geen zaken te doen met China een beetje raar maken, kun je daaraan nog toevoegen. Schroor zegt tegen Defense News dat we indien Buy American inderdaad verhardt Europese bondgenoten ook eerder naar Europese alternatieven zouden kunnen kijken: een transatlantische geloofsbelijdenis, maar ook een dreigementje. Dat ligt gevoelig, maar het zou Emmanuel Macron als muziek in de oren klinken: Europese strategische autonomie.