Biden wil Jerome Powell herbenoemen als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank

Jerome Powell wordt door de Amerikaanse president Joe Biden voorgedragen voor een tweede termijn als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed). Dat heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt. Lael Brainard, momenteel lid van het bestuur van de Fed, is verzocht om vicevoorzitter te worden. Zij volgt daarmee Richard Clarida op.

Met Powells benoeming herstelt Biden de traditie dat de voorzitter van de centrale bank na een eerste termijn altijd wordt herbenoemd. Zo’n termijn duurt vier jaar. Twee opeenvolgende termijnen bevorderen de continuïteit van het beleid, is het idee. De termijn van een president of andere bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB) is bijvoorbeeld acht jaar.

Bidens voorgang Donald Trump brak met deze Amerikaanse traditie van herbenoeming. Hij gunde de door Obama benoemde Janet Yellen geen tweede termijn. Yellen is nu minister van Financiën in de regering-Biden. De benoeming van Powell kreeg destijds veel kritiek. Niet alleen omdat de herbenoemingsgewoonte werd gebroken, maar ook omdat Powell een jurist is en geen econoom. Er bestonden daardoor twijfels over zijn competentie als centrale bankier.

De angst dat hij een zetbaas van Trump zou worden, bleek al snel ongegrond. Powell zette het monetaire beleid van zijn voorgangster in grote lijnen voort. Hij viel dan ook uit de gratie bij Trump, die had verwacht dat Powell de economie voluit zou stimuleren. Trump zei dat de Dow Jones-index „duizend punten hoger zou staan” als Powell naar hem zou luisteren.

Goedkeuring Senaat

Bidens benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Hoewel de linkerzijde van Bidens Democratische partij had ingezet op Brainard als voorzitter, wordt verwacht dat Democratische senatoren zich achter de keuze scharen. Democraten – onder wie de progressieve senator Elizabeth Warren – die vinden dat Powell veel te vriendelijk is met regelgeving voor de financiële sector, moeten dan wel hun kritiek inslikken. Van Republikeinse kant wordt steun verwacht voor Powell, ondanks het feit dat hij bij Trump uit de gratie raakte.

Als Republikein Powell (68) het redt in de Senaat, dan zou het principe dat de voorzitter van de Fed – een van de machtigste functies in de Verenigde Staten – met steun van beide partijen wordt benoemd, ook weer in ere zijn hersteld. De Republikeinse president Ronald Reagan herbenoemde in 1983 de Democraat Paul Volcker. En de Democratische presidenten Bill Clinton en Barack Obama deden hetzelfde met Republikeinen Alan Greenspan (1996) en Ben Bernanke (2009).

Zeer hoge inflatie

Powell is Fed-voorzitter in een uitdagende periode voor de centrale bank. De inflatie is gestegen naar 6,2 procent – ver boven het officiële doel van gemiddeld 2 procent. Net als andere centrale banken staat de Fed nu voor de vraag of de inflatie voorlopig hoger blijft dan verwacht, of voorbijgaand (‘transitory’) is en in de loop van volgend jaar weer daalt. Vorige maand besloot de Fed zijn opkoopprogramma van staatsleningen – van 120 miljard dollar (107 miljard euro) per maand – af te bouwen (‘to taper’) en in de zomer van volgend jaar te stoppen. Dat maakt dan de weg vrij voor renteverhogingen, mochten die nodig zijn tegen die tijd. Een hogere rente drukt de inflatie, is het idee. Bij een hogere rente wordt lenen voor consumenten duurder en sparen weer aantrekkelijker. Dan dalen de consumptie en uiteindelijk de prijzen.

De zeer hoge inflatiecijfers die sinds vorig maand bekend werden, kunnen de Fed ertoe brengen de afbouw nog sneller te doen verlopen. Dat is een delicaat proces, waarbij paniek op de financiële markten kan optreden. In 2013, toen het opkoopprogramma van na de financiële crisis van 2008 werd afgebouwd, zorgde dat voor grote onrust op de beurzen. Dit was de zogenoemde ‘taper tantrum’. Biden toonde maandag zijn „volledige vertrouwen in Powell en Brainard” om de inflatie laag te houden en de werkgelegenheid hoog – de dubbele opdracht die Fed officieel heeft.

De koers van de Amerikaanse dollar – gevoelig voor renteverooruitzichten – reageerde maandag kalm op het nieuws over Bidens voorgestelde herbenoeming. De dollar sterkte aan met 0,2 procent tot 1,1263 dollar per euro.