Beste van de wereld

Toen Ahmed Aboutaleb in september werd gekozen tot ‘World Mayor 2021’ had ik mijn twijfels. Als hij de beste is, wat zegt dat dan over de rest, dacht ik toen al. Ik schreef niets. Ik denk omdat ik de Rotterdamse feestvreugde niet wilde bederven. In Rotterdam zijn ze blij met iedereen die boven het maaiveld uitsteekt. Er was ook een tijd dat ze Ivo Opstelten verwarden met daadkracht. Bovendien redeneerde ik toen: wat stelt zo’n prijsje nou helemaal voor? Zo’n verkiezing kun je, ondanks de vele publiciteit toch niet serieus nemen? Wat zijn nu helemaal de criteria? Een paar jaar eerder, toen het Nederlandse volk in opdracht van KRO Pim Fortuyn tot grootste Nederlander allertijden uitriep leverde dat ook meer discussie dan eensgezindheid op.

Maar als er dan toch een beste moest zijn, waarom Aboutaleb dan niet?

Dat filmpje een dag na de avondklokrellen waarin hij de relschoppers iets te belerend toesprak. Hij zei weliswaar wat iedereen dacht, maar zette de ketelmuziek naar mijn zin iets te hard.

Vorige week viel de beste burgemeester ter wereld bijna van zijn voetstuk. In een artikel van Andreas Kouwenhoven en Martin Kuiper in NRC stond dat Rotterdam tijdens de lockdown in strijd met de wet filmende auto’s heeft ingezet om te controleren of mensen wel genoeg afstand hielden. Ik zat destijds in het programma Op1 om over de situatie van mijn moeder in het verpleegtehuis te praten tegenover locoburgemeester Bert Wijbenga, die op de vraag of met rondrijdende camera-auto’s de privacy van de burger niet in het gedrang komt antwoordde dat alles voldeed aan „het privacy-protocol”. Bovendien stonden de voor het songfestival aangeschafte camera-auto’s anders toch maar „te verstoffen”.

De conclusie van privacytoezichthouder AP: Rotterdam heeft de wet overtreden. In NRC stond dat de Rotterdamse politie publicatie van het rapport, op aandringen van Aboutaleb, wilde tegenhouden. Iets wat door Aboutaleb wordt tegengesproken. Een dag na publicatie werd de stad van de beste burgemeester van de wereld door een deel van haar inwoners aan gort geslagen. Een aangeslagen Aboutaleb sprak het volk dit keer niet als een schoolmeester toe, maar wist al wel meteen dat het voor een groot deel voetbalsupporters waren. Een slag in de lucht, want zijn mensen die gaan rellen op een avond dat er geen voetbal is wel te kwalificeren als voetbalsupporters?

Eigenlijk hadden de relschoppers hem een dienst bewezen, niemand had het meer over het rapport van de privacy toezichthouder. De ‘beste burgermeester ter wereld’ stipte nog wel even aan dat het voor het opsporen van de relschoppers prettig was dat er zoveel camera’s in de Rotterdamse binnenstad hangen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.