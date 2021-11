Vermoeide premier Hamdok geeft alsnog toe aan generaal Burhan

. Hij wilde „nog meer bloedvergieten voorkomen”, zei de Soedanese premier Abdalla Hamdok maandag tegen de zender Al Jazeera. „Ik ben me zeer bewust dat veel Soedanezen dit akkoord zullen afwijzen”, voegde hij eraan toe. Maar het akkoord was „het best mogelijke compromis”.

Maandag trad de Soedanese premier in interviews met verschillende internationale media naar buiten om het akkoord te verdedigen dat hij een dag eerder met het leger had gesloten. Twee jaar leidde Hamdok een interim-regering van burgers en leger, die Soedan na het verdrijven van de autocraat Omar al-Bashir naar de eerste democratische verkiezingen zou moeten brengen. Hamdok werd eind vorige maand plots afgezet door het leger, dat onder leiding van generaal Abdel Fattah al-Burhan de macht greep.

Zondag werd duidelijk dat Hamdok terug is op het toneel. Hij en generaal Burhan waren overeengekomen dat Hamdok nu een regering van „technocraten” zal leiden. Na de coup had Hamdok juist nog geweigerd zo’n regering te vormen. Nu zag de vermoeid ogende premier, een kat in het nauw, kennelijk geen betere uitweg.

Hamdok kon niet anders dan overstag gaan, zo betoogde hij: „We bevonden ons in een politieke impasse en deze overeenkomst geeft ons de kans uit die donkere tunnel te komen”. Van het grootste belang is volgens de premier dat er in 2023 verkiezingen komen die de overgang naar een burgerbewind bezegelen.

Leger houdt het laatste woord

Maandag werd echter ook duidelijk dat Soedans burgers niet veel opschieten met dit akkoord. Het hoogste besluitvormingsorgaan in Soedan, de zogeheten Soevereine Raad, bestond vóór de interventie van Burhan uit burgers en militairen, en nu vrijwel alleen nog uit generaals en aan het leger verbonden militiestrijders. Het laatste woord blijft dus aan het leger.

Een concessie van het leger is de belofte van vrijlating van politieke gevangenen, activisten over wie Burhan eerder had gezegd dat ze voor rechtbanken zouden moeten verschijnen. Volgens persbureau AFP zijn maandag de eerste betogers vrijgelaten.

Terwijl Hamdok maandag sprak, verschenen de eerste honderden betogers al weer in de straten van de hoofdstad Khartoem. Hoewel zij de afgelopen weken eisten dat Hamdok zijn baan terugkreeg, wijzen zij dit compromis af. De volksbeweging Forces of Freedom and Change (FFC) verwerpt het akkoord eveneens.

In het interview prees Hamdok de FFC als de stuwende kracht achter de revolutie van 2019 waarbij Bashir na decennia werd afgezet. Hamdok herhaalde dat zijn belangrijkste beweegreden het sparen van mensenlevens is, vooral onder de jeugd. Mogelijk zullen politieke partijen het akkoord wel onderschrijven, maar hun invloed op de bevolking lijkt minder groot dan de druk die nu van de betogers uitgaat.

Honderduizenden mensen betoogden de afgelopen weken tegen Burhan, waarbij door leger en politie op hen werd geschoten, met ten minste veertig doden tot gevolg. Een Soedanese groep van dokters meldde dat soldaten zouden hebben verhinderd dat gewonden ziekenhuizen bereikten, traangas zouden hebben gebruikt in hospitalen en er patiënten gearresteerd. De volkswoede tegenover het leger is door dit soort incidenten uiterst groot. Maar nu kan de furie zich ook zomaar op Hamdok gaan richten.