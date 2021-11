A2 in beide richtingen dicht na ongelukken ter hoogte van Kerkdriel

De A2 is maandagochtend dicht ter hoogte van Kerkdriel, doordat zich op de rijbanen in beide richtingen ongelukken voordeden. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Rond 03.50 uur vloog op de snelweg richting Den Bosch een vrachtwagen met een lading kunststofkorrels in brand. Een deel van de lading kwam op het wegdek terecht. De brandweer moest wachten totdat de plastic korrels waren afgekoeld voordat kon worden geblust. Enkele minuten later ontstond op de rijbaan van de andere richting een ongeluk tussen twee vrachtwagens waarna een van de voertuigen, gevuld met kippen, is gekanteld.

„De afhandeling is in volle gang” op de beide rijstroken, waar veel op te ruimen is volgens Rijkswaterstaat. Over de chauffeurs is niets bekendgemaakt. Voor de werkzaamheden van de hulpdiensten is de A2 richting Den Bosch afgesloten tussen Deil en Kerkdriel. Naar Utrecht is de weg afgesloten tussen Kerkdriel en Zaltbommel. Dat zal „de komende uren” zo blijven, stelde de verkeersinformatie rond zeven uur. Verkeer wordt omgeleid, in de spits zal dat waarschijnlijk zorgen voor hinder.