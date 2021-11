21 mannen staan terecht voor seks met minderjarige prostituee

Zijn de klanten van een zestienjarig meisje dat zich prostitueert en daar plezier in zegt te hebben, strafbaar?

Die vraag is inzet van een grote zedenzaak waar maar liefst 21 volwassen mannen worden verdacht van ontucht met een tiener, seksuele uitbuiting en/of mensenhandel. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak bij de rechtbank Den Bosch nam drie dagen in beslag en wordt maandag afgerond.

Drie mannen hoorden een strafeis van tien tot achttien maanden gevangenis, bevestigt een woordvoerder van het OM aan NRC. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele uitbuiting en mensenhandel door haar naar seksafspraken in hotels, auto’s en woningen te brengen. De rest moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, minimaal drie weken zitten.

Vrijwillig

Advocaten betogen dat het OM te veel voorbij gaat aan het feit dat het meisje zich op eigen initiatief prostitueerde en daarbij de touwtjes stevig in handen hield. De tiener, zo zeggen de advocaten, deed niets tegen haar zin.

Irrelevant, stelt het OM. Minderjarigen moeten beschermd worden — tegen anderen, maar ook tegen zichzelf. Zij zijn vaak niet in staat om de gevolgen van hun keuzes te overzien.

Het meisje zit sinds de zaak bij de politie aan het licht kwam in een gesloten jeugdinrichting. Volgens de Telegraaf wil ze een bordeel beginnen, zodra ze uit de instelling wordt ontslagen. Justitie zegt dat het meisje kwetsbaar is door een getroebleerde jeugd.

Seksadvertenties

De zaak kwam in augustus 2019 aan het licht toen de politie Oost-Brabant, na een tip over een seksadvertentie, een nepafspraak maakte en de jonge prostituee aantrof in een hotel ergens in Eindhoven. Ze gaf al snel toe dat ze als prostituee de kost verdiende, maar daar veel plezier uit te halen. De 21 mannen werden opgespoord aan de hand van haar telefoongegevens.

Omdat ze weigerde aangifte te doen, besloot het OM zelf tot vervolging over te gaan. Met de deceptie van de Valkenburgse zedenzaak uit 2015 in het achterhoofd, hoopt het OM dat dit keer wel maandenlange gevangenisstraffen worden opgelegd. Ook toen draaide het om ontucht met een tienermeisje. Meer dan dertig klanten kregen taakstraffen, één werd vrijgesproken. Vier van hen werden in hoger beroep alsnog vrijgesproken.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen schat dat jaarlijks dertienhonderd minderjarigen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Een heel klein deel daarvan komt voor de rechter — Defence for Children onderzocht 145 zaken in de afgelopen vijf jaar. De kinderrechtenorganisatie zegt dat slachtoffers vaak geen aangifte doen, omdat „de dader geen hoge detentiestraf krijgt”.

Risico

Het zestienjarige meisje voelt zich schuldig over het lot van haar voormalige klanten, omdat ze zich op internet en in het echt ouder heeft voorgedaan.

Ook dat is irrelevant, zegt het OM. De verdachten namen een risico toen ze via internet aan hun trekken probeerden te komen. De mannen zouden te weinig hebben gedaan om de ware leeftijd van de prostituee te achterhalen. Zo viel haar ‘babyface’ een van de verdachten op, die vervolgens te weinig in het werk stelde om achter haar ware leeftijd te komen.

De rechter doet op 23 december uitspraak.