Het ziekenhuispersoneel is weer razend druk: coronazorg is intensief en tijdrovend

Secretaresse Ellen van den Biggelaar heeft er sinds de pandemie een taak bij: het aankleden van familieleden van patiënten. Ze komt achter de balie vandaan, stapt de kleedkamer in. Ze helpt de lange, lichtblauwe jas, die het hele lichaam bedekt, van achter dicht te knopen. Dan trekt ze een haarnetje uit de doos, zoekt een bril uit, reikt een medisch mondkapje en plastic handschoenen aan.

Een hele zomer lang kwamen er geen familieleden meer langs om coronapatiënten te bezoeken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Of om definitief afscheid te nemen. De corona-afdeling was gesloten. Die rust is voorbij. Sinds een aantal weken is de afdeling weer open en moet Van den Biggelaar de balie steeds vaker even onbemand laten om mensen in het blauwe pak te hijsen. Vervolgens opent ze de deur in ‘het schot’: een verplaatsbare muur die de corona-afdeling scheidt van de andere afdelingen. Hoe groter het aantal coronapatiënten op de afdeling, hoe verder de muur opschuift. Afgelopen week verschoof het schot tot vlak bij de balie van Van den Biggelaar – 21 bedden telt de afdeling nu. Meer past niet.

De deur in het schot moet zoveel mogelijk dicht blijven om te voorkomen dat virusdeeltjes ontsnappen. Alleen volledig beschermde mensen mogen naar binnen. Maaltijden en medicijnen worden door een luik naast de deur aangegeven.

Het is een andere wereld. Een wereld waarin lichtblauwe figuren door de gangen lijken te zweven. Niemand drinkt even koffie of maakt een gezellig babbeltje. Ziekenhuisapparatuur zoemt. Als iemand zit, is het om een patiëntenstatus te checken of bij te werken op een computer, die op een standaard met wieltjes meerijdt door de gangen.

De patiënten zijn allemaal ernstig ziek, sommigen zitten tegen een IC-opname aan. De meeste patiënten zijn ouderen, net als op de IC. Die ligt ook vol. Een flink deel is dubbel gevaccineerd. Niet-gevaccineerden worden sneller ziek en ze worden zieker, weet elke zorgprofessional. Ook gevaccineerden kunnen ziek worden, omdat het vaccin niet bij iedereen goed aanslaat – vooral ouderen die ook andere ziektes hebben, lopen meer risico.

De blauwe figuren die over de gangen bewegen, zijn verpleegkundigen en artsen. Je kunt niet zien wie welke functie heeft. Honderden smurfengrappen worden onderling in app-groepen rondgestuurd. De meesten hebben een sticker met een foto van hun gezicht op de borst – een les uit de eerste golf: dat is prettig voor de patiënten.

De ballonnen van een patient hangen aan het bed op een kamer op de Covid-IC in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Foto: Ilvy Njiokiktjien

Zeer zieke ouderen

Klinisch geriater Karen Keijsers wordt ook zónder sticker herkend door patiënten – aan haar hooggehakte schoenen en oorbellen met parels. Haar pumps klikken door de gangen. Zij werkt ruim anderhalf jaar als corona-arts. Er zijn verschillende artsen betrokken bij de coronazorg, zegt ze, vooral internisten en longartsen die sowieso te maken hebben met patiënten met benauwdheidsklachten. Maar ook geriaters, omdat het relatief vaak gaat om zeer zieke ouderen.

De corona-afdelingen en de IC’s in alle Nederlandse ziekenhuizen zijn vol, door een toename van het aantal coronapatiënten de afgelopen weken. Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het personeel is razend druk: coronazorg is intensief en tijdrovend. Toch willen ze niet klagen. Het is opschalen en meebewegen, zegt Karen Keijsers. „Er is eenvoudigweg geen tijd te gaan nadenken over drukte. Je wil iedereen zo goed mogelijke zorg bieden.”

Keijsers maakt zich wel zorgen als het aantal patiënten zou blijven toenemen. Ze weet dat ándere zorg nu al wordt afgeschaald, ze hoort dat van collega’s. En het is lastiger om coronapatiënten elders onder te brengen. „Vorig jaar konden we patiënten doorsturen naar andere ziekenhuizen, omdat dat pieken regionaal verschilden. Zwolle heeft ons bijvoorbeeld erg geholpen. Maar daar is het nu ook druk. Net als in de Duitse ziekenhuizen.”

Coronapatiënten kunnen diverse klachten hebben, van heftige rugpijn, hoofdpijn, ernstige vermoeidheid tot zware hoestbuien. Er is één gemene deler: allemaal hebben ze het benauwd. Voordeel is dat we nu veel beter weten hoe coronapatiënten behandeld moeten worden, zegt verpleegkundige Nienke Westerlaken (23). „Dat was vorig jaar heel anders. Het virus heeft minder geheimen.”

Moeite hebben ze met familie die volhoudt dat corona niet bestaat, terwijl hun naaste naar adem ligt te happen

Ze stapt net via de deur in het schot naar buiten. De beschermende kleding heeft ze uitgetrokken en weggegooid. Dat gebeurt een paar keer per dag, soms zelfs per patiënt. Op haar neusbrug zit een schuurplekje van de metalen strip van het mondkapje. Ze kan nu even wat eten, drinken en plassen. Als ze op de afdeling is, kan dat niet vanwege het besmettingsrisico. Het went, zegt ze laconiek.

Net zoals Westerlaken gewend is geraakt aan het werken in een maanmannetjespak is ze gewend geraakt aan de vele gesprekken over angst en de dood die ze met patiënten voert. „Die gesprekken horen bij het vak van verpleegkundige”, zegt ze. „Maar op deze afdeling voer je ze veel vaker. Juist omdat we meer weten, kun je mensen goed informeren. Je probeert ook gerust te stellen. Maar ze zijn wel heel ziek. Daar zijn we eerlijk over.”

Ze heeft tientallen mensen zien overlijden, net als Louise Roberscheuten (26), haar collega. Roberscheuten: „Een jaar geleden wisten we even niet wat ons overkwam.” Na corona kunnen we alles aan, zeggen ze. Roberscheuten: „Je gaat er op een bepaalde manier aan wennen, anders kun je niet functioneren. Maar het blijft ingrijpend.”

Foto Ilvy Njiokiktjien

De vaccinatiediscussie is ook het Jeroen Bosch binnengeslopen, maar in verhitte discussies met patiënten heeft niemand zin. We vragen of mensen gevaccineerd zijn, zegt Keijsers. „Dat moeten we weten voor de behandeling. Voor de verdere zorg maakt het niet uit.” Al vindt Roberscheuten het „triest” als mensen eenmaal in het ziekenhuis spijt hebben van het niet nemen van het vaccin. „Dat zie ik best vaak.”

Écht moeite hebben ze alleen met patiënten of familieleden die volhouden dat corona niet bestaat, terwijl er een naaste naar adem ligt te happen. Dat komt voor. Soms worden mensen zelfs agressief. Willen ze de beschermende kleding niet aan. Of ze schelden op het personeel. Roberscheuten: „Dan denk ik wel: hoe kan je dit nu ontkennen?”

Ach, zegt Karel Schuurman (68) vanuit zijn ziekenhuisbed. Nederlanders zijn geen school vissen die één richting op zwemmen. Zelf is hij dubbel gevaccineerd, toch testte hij drie weken geleden opeens positief. Net als zijn vrouw. Hij werd heel ziek, zij een stuk minder. Misschien omdat hij kanker heeft gehad, en zijn immuunsysteem minder goed werkt. Het blijft gissen. „Ik kreeg in het ziekenhuis de vraag of ik gereanimeerd zou willen worden. Nou, dan weet je het wel.”

Hoe ziek hij was, wist hij eigenlijk al eerder. Toen hij geen zin meer had in boerenkool met spekjes. Hij voelde zich steeds beroerder worden, had veel pijn, kreeg morfine. „Ik zag de poppetjes uit de lampen komen.” Hij is niet bang voor de dood, zegt Schuurman. Maar dat het nu toch de goeie kant op gaat, voelt als een groot geluk. Hij maakt graag video’s van uitstapjes met zijn kinderen en kleinkinderen. Naar Disneyland bijvoorbeeld. Lekker knippen en plakken, aankondiging, afkondiging, muziekje eronder.

Foto Ilvy Njiokiktjien Foto: Ilvy Njiokiktjien Foto: Ilvy Njiokiktjien

Bleekjes achterover

Iets verderop ligt Marianne Dirks (74) bleekjes achterover in de kussens, aan het zuurstof. Zij kreeg anderhalve week geleden thuis een zware bloedneus. Haar dochter kwam en belde de huisarts. Ze is dubbel gevaccineerd en al bijna twee jaar „ongelooflijk voorzichtig”. Dat was ook op doktersadvies. Die had gezegd: „Kijk uit, kijk uit. U heeft COPD, dus met corona kan het einde oefening zijn.” Ze dacht dus eerst niet aan corona. Dat was het toch, en nu ligt ze hier. Ze heeft geen idee hoe ze besmet is geraakt.

Moe als een hond. Maar ze wordt wel ongelooflijk goed verzorgd, wil ze graag zeggen. Kei-druk is het verplegend personeel, dat ziet ze echt wel. Maar niets is ze te veel. Vanwege de COPD is ze vaker in het ziekenhuis. Kwam zo’n jonge verpleger haar wel even gedag zeggen: „Zo, mevrouw Dirks, u weer hier?” „Ja jongen, zelfs ik.” Ze worden te weinig gewaardeerd, vindt ze. „Vorig jaar stond iedereen voor ze te klappen. En nu? Een middelvinger kunnen ze krijgen.”

Patient Marianne Dirks (74) praat met een verpleegkundige Foto Ilvy Njiokiktjien

Het was best fijn dat er tijdens de eerste coronagolf bloemen lagen bij de personeelsuitgang, zegt Roberscheuten. En dat er elke dag taarten werden binnengebracht. Maar ze verwacht niet steeds applaus. Wel vond ze het prettig dat het ziekenhuisbestuur zélf laat blijken dat het harde werken gezien en gewaardeerd wordt. Zo staan er overal kistjes met fruit en wordt gezorgd voor goede lunch en avondmaaltijden.

Ze neemt even de plaats in van Ellen van den Biggelaar achter de balie. Die is weer in het aankleedkamertje verdwenen. Een familie aankleden.