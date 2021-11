Vijf agenten gewond bij rellen in Den Haag

Bij rellen in Den Haag is zaterdagavond de ME ingezet „om openbare orde te herstellen”. In de omgeving van de Vailantlaan in de Schilderswijk gooiden relschoppers met zwaar vuurwerk en werden verkeerslichten vernield, meldt de politie. Een van de relschoppers gooide een steen door de ruit van een voorbijrijdende ambulance met daarin een patiënt. Naast de ME zijn ook politiepaarden, agenten op de fiets en politiehonden ingezet.

Vijf agenten raakten gewond, laat de politie-eenheid Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag weten op Twitter. Een van hen moest met een hersenschudding en een knieblessure naar het ziekenhuis. Twee andere agenten raakten gewond aan hun hand en twee politieruiters liepen gehoorschade op. Ook zij zijn behandeld in het ziekenhuis.

Noodbevel

De gemeente kondigde vanwege „wanordelijkheden” een noodbevel af voor de Schilderswijk en Transvaal en liet weten dat „personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel worden aangehouden.” In totaal werden zeven mensen opgepakt. Na middernacht was het volgens de politie weer rustig.

Er was volgens Omroep West vantevoren opgeroepen om te gaan rellen in de Schilderswijk. „Wees soldaat en vecht voor je vrijheid”, was te lezen in één van de oproepen op sociale media. In een ander bericht stond: „rellen Schilderswijk. Tegen 2G, het hele kabinet en vuurwerkverbod. We moeten opstaan.”

Onrust in meerdere plaatsen

Ook elders in het land was het zaterdagavond onrustig. Zo zorgden tientallen jongeren voor overlast in Roermond door met zwaar vuurwerk naar de in grote getale aanwezige politie te gooien, meldt persbureau ANP. Er zijn twaalf mensen aangehouden voor het niet tonen van een identiteitsbewijs, bedreiging en baldadigheid. Ook in de Limburgse plaats Stein trad de politie op na meerdere meldingen van overlast.

Verder was het onrustig in onder meer Urk, Bunschoten en Katwijk aan Zee. Ook in die plaatsen zou met vuurwerk naar de politie zijn gegooid.

De politie was overal in het land extra alert na de op ernstige rellen uitgelopen demonstratie in Rotterdam vrijdagavond tegen het coronabeleid, waarbij onder politieauto’s werden kapotgemaakt en in brand werden gestoken. De politie lostte waarschuwingsschoten en voelde zich in enkele gevallen gedwongen ook gericht op demonstranten te schieten. Drie mensen werden getroffen door kogels.