Verliest een vader zijn woning als zijn zoon drugs verkoopt?

Wat moet een vader over zijn (tijdelijk) inwonende volwassen zoon weten? En hoeveel toezicht dient hij uit te oefenen? Het lijken vrijblijvende vragen. Maar als de zoon in drugs handelt, kan de vader zomaar zijn huis verliezen. Gevolgd door ontbinding van het huurcontract en plaatsing op een zwarte lijst van verhuurders. Met dank aan de ‘Damocles-wet’, een gemeentelijk wapen tegen drugsoverlast. Maar na de hardvochtige toeslagenzaken zijn bestuursrechters gaan twijfelen over dit type harde wetten. De advocaat-generaal maande deze zomer al tot voorzichtigheid. Individuele noodzaak en ‘evenredigheid’ moeten zwaar wegen – zo makkelijk als tot voor kort mag het zwaard van ontruiming niet meer vallen.

Gaat huurder B. daar vandaag van profiteren? Hij zit op de eerste rij bedrukt voor zich uit te kijken. Zijn advocaat vertelt. Zijn cliënt moet diens huis in Dordrecht verlaten, omdat de zoon is betrapt op harddrugshandel, vanuit zijn auto. Bij huiszoeking erna bleek er handelsvoorraad, snijmiddel en verpakkingsmateriaal in vaders huis te zijn verstopt. Hoofdzakelijk in de slaapkamer van zoonlief, maar ook in de berging, op het balkon en in de huiskamer. Wist vader ervan, had hij het moeten weten, deed hij zelf mee?

Als deze huurder niet verwijderd mag worden, kunnen we nooit meer een woning sluiten

De gemeente twijfelde niet. Het beleid is dat bij de eerste geconstateerde handel in harddrugs een woningsluiting van drie maanden volgt. Tot nu toe laat de Raad van State dat in beginsel in stand als er sprake is van een ‘ernstig geval’. Daarvan zou hier sprake zijn geweest, vindt Dordrecht. De gemeente ziet in de samenhang van de hoeveelheid drugs, verpakkingen, versnijmiddelen en weegschaal, juist op verschillende plekken in de woning, aanwijzing om de vader als mededader te zien. Vader was bovendien gewaarschuwd. De wijkagent was aan de deur geweest met een verdenking van drugshandel tegen de zoon. Bovendien erkende vader bij de politie dat hij wist dat zijn zoon drugs gebruikte. De gemeente vindt zijn ontkenning niet geloofwaardig, net zomin als de bestuursrechter eerder. Van B. had controle van zijn zoon verwacht mogen worden.

De bestuursrechter wikkelt de zaak vlot af. Heeft meneer intussen al een woning gevonden? Nee dus. Op de particuliere markt kan hij voor 1.500 euro per maand terecht. Dat heeft hij niet. Als de rechter het sluitingsbevel schorst, heeft hij drie maanden extra. Intussen staat hij wel op een zwarte lijst bij woningbouwcorporaties.

Maar deed B. nou wel of niet mee aan de drugshandel? Zijn advocaat meent dat dit niet aannemelijk is, vooral omdat zijn cliënt door het OM niet als verdachte is aangemerkt. „Als hij ‘mee’ zou hebben verkocht dan is het toch gek dat daar niet op is gereageerd?” Ook twijfelt hij aan de meldingen uit de buurt over de drugshandel. Huurder B. „wist het niet en hoefde het niet te weten”. De drugs werden hoofdzakelijk in de slaapkamer van zoonlief gevonden, een „plek waar de huurder niet kwam”. En overigens: is deze woningsluiting nog wel proportioneel? Het besluit dateert alweer van 6 juli. Inmiddels is de zoon niet meer thuis geweest, na strenge instructie door de familie. Er komen geen drugsklanten meer en er is dus geen inbreuk meer op de rechtsorde in de wijk.

Bij „zóveel indicaties van verwijtbaarheid van de huurder” moet Dordrecht écht de woning mogen sluiten, zegt de gemachtigde van de gemeente. Als deze huurder niet verwijderd mag worden „dan kunnen we nooit meer sluiten”.

Twee weken later geeft de rechter B. gelijk. Hij mag tot twee weken na het hoger beroep in de woning blijven. Het belang van Dordrecht om in een „kwetsbare wijk” een prompt „signaal af te geven” weegt minder zwaar dan de aanstaande dakloosheid van B. De zoon komt inmiddels niet meer thuis en de buurt deed geen meldingen meer. De vraag of de woningsluiting überhaupt evenredig en proportioneel was, wordt in het hoger beroep beslist.

