Titelstrijd Verstappen en Hamilton nog spannender na de Grote Prijs van Qatar

Even leek het een inhaalactie met impact, de straf die de internationale autosportfederatie FIA zondag een paar uur voor de Grote Prijs van Qatar aan Max Verstappen uitdeelde. Een die de Nederlander al bij de start op het International Circuit Losail op zes plekken achterstand zette van zijn grote concurrent om de wereldtitel: Lewis Hamilton.

Getergd wellicht, reageerde Verstappen met een goede start in de Golfstaat – na de eerste ronde lag hij reeds op plek vier. Niet veel ronden later was het vertrouwde beeld van dit Formule 1-seizoen in ere hersteld, met de Red Bull Racing-auto van Verstappen en de Mercedes van Hamilton samen aan de leiding in Qatar.

De gevolgen van de straf had Verstappen weliswaar op dat moment teniet gedaan, de onzekerheid over het verschil in snelheid tussen zijn auto en die van de Brit Hamilton kon hij ook zondag niet wegnemen. In de 57 ronden tijdens de namiddag in Qatar kwam Verstappen niet echt in de buurt van de Mercedes. Als een kopie van de Grote Prijs van Brazilië een week eerder, toen Hamilton met gemak wegreed bij Verstappen.

Daardoor lijkt de nieuwe motor die Mercedes voorafgaand aan die race plaatste langzamerhand beslissend te gaan worden in de strijd om de wereldtitel. Na de overwinning van Hamilton in Qatar is het verschil met Verstappen nu acht punten. Er zijn nog twee races te gaan, die van Saoedi-Arabië op 5 december en de afsluitende race in Abu Dhabi een week later.

Teamfout

Tijd om op de straf te reageren was er zondag nauwelijks voor Verstappen. De Nederlander had zaterdag tijdens de kwalificatie zijn voet te laat van het gas gehaald toen Pierre Gasly langs de baan stond met pech. Een fout die ogenschijnlijk voorkomen had kunnen worden, iets waar zijn team hem tijdens de kwalificatierondes toch op had kunnen wijzen. Het gevolg bleef lang uit, totdat de FIA Verstappen en ook de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zondagochtend een gridstraf van respectievelijk vijf en drie plekken oplegde.

Met de tweede plaats – en de snelste rondetijd – voorkwam Verstappen een matig Formule 1-debuut voor Red Bull Racing in Qatar. Op een circuit waar de MotoGP, de belangrijkste raceklasse voor motoren, al jaarlijks langs komt. De motorcoureurs toonden zich vooraf niet al te blij met het bezoek van de Formule 1 aan Qatar. „Ze maken met hun downforce alles kapot. Ik hoop niet dat ze het asfalt heel erg zullen vernielen”, zei MotoGP-coureur Aleix Espargaró tegen Formule 1-website Speedweek.

Er zou dit jaar eigenlijk nog helemaal niet in Qatar worden gereden, maar vanwege de coronapandemie zocht de organisatie van de Formule 1 dit seizoen naar alternatieven. Extra circuits in Europa zijn schaars en Qatar had een hoop geld over voor de debuutrace. Volgend jaar ontbreekt het land mede vanwege het WK voetbal weer op de F1-kalender, maar voor de jaren na 2022 is al een tienjarige, uiterst lucratieve deal gesloten.

Ethisch vraagstuk

Waar wordt gesport in Qatar, zijn ethische vraagstukken niet ver weg. Maar terwijl in de voetbalwereld stemmen opgaan om het winterse WK van volgend jaar te mijden, is rond een Formule 1-race in de Golfstaat weinig controverse voelbaar.

Een bijna onvermijdelijke keuze was het geweest om in Qatar te racen, zei Formule 1-baas Stefano Domenicali tegen de BBC. De Italiaan zag met het Qatarese geld een deel van het geleden verlies door het coronavirus weggepoetst worden. „Dat is een voordeel voor iedereen. Mensen investeren in de Formule 1, omdat ze in het product geloven”, aldus Domenicali. Het liet volgens hem zien dat de interesse in de Formule 1 als sport is gegroeid. En, met een minimale toespeling op het ethische aspect: „Vrouwen hebben rondom deze race een prominentere rol.”

Ook bij de coureurs bleef het grotendeels stil. Lewis Hamilton, die zich vaker in het publieke debat mengt, sprak zich van alle F1-rijders nog het meest uit. „Deze gebieden hebben aandacht nodig”, zei hij voorafgaand aan het weekend. „We moeten hier aandacht voor blijven hebben, want als je hier komt als sport is dat ook je verantwoordelijkheid”, zei de Brit. Inclusief de oproep: „Dus onderwijs jezelf, zo pak ik het vaak aan. Om er meer van te leren.” Hij zette zijn woorden kracht bij door met een helm in regenboogkleuren aan de start te verschijnen. Een helm die hij ook in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi zal dragen.

Max Verstappen koos er, zoals vaak, voor zich te onthouden van commentaar. „Wij bepalen niet waar we racen”, zei de 24-jarige Nederlander. Maar voor het spektakel blijft de sport de komende twee races hoe dan ook van de coureurs afhankelijk.