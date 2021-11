RKC-Ajax: plichtmatige middag in een uitgestorven stadionnetje

Opvallen doen ze nauwelijks, in de bosjes rond het stadion, maar ze staan er. Tien tot vijftien man sterk. Turend tussen de spijlen van de hekken, waartussen nauwelijks meer te zien is dan de contouren van voetballers die zich warmlopen. Heen en weer bewegende trainingspakken. Voorbijflitsende ballen.

Gevangenen, daar doet het beeld aan denken. Maar waar die doorgaans fantaseren hoe het buiten is, staren deze mensen door de spijlen omdat ze binnen hadden willen zijn. Het stadion in. Naar hun club kijken. Samen hopen op een stunt. Van hun RKC.

De thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat had in Waalwijk een mooie voetbalmiddag moeten worden. Eindelijk, dachten ze vorige week bij RKC, zou het Mandemakers Stadion weer vol zitten. Dat gebeurt zelden, met 2.100 seizoenkaarthouders en een bescheiden achterban. Maar bij bezoek uit Amsterdam loopt de Brabantse stad meestal uit, zoals overal in de Eredivisie. Thuiswedstrijden tegen Ajax zijn de krenten in de pap. Ook voor RKC.

De tap zou continu stromen en de sponsoren en genodigden konden hoe dan ook rekenen op een feestje. Jeroen van der Boom zou komen optreden. De Toppers Medley in het Mandemakers Stadion.

Maar het liep dus anders. Nu nergens in Nederland toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden, moet een van RKC’s belangrijkste duels van het jaar in beslotenheid worden gespeeld. Daarmee loopt de club 200.000 tot 250.000 euro mis, schatten ze bij RKC. Geld dat dit jaar niet meer wordt terugverdiend.

Om die reden was directeur Frank van Mosselveld er voorstander van om wedstrijden te verplaatsen naar later in het seizoen, wanneer wel met publiek kon worden gespeeld. Ook PSV en Feyenoord wilden dat, maar donderdag werd besloten dat de speelrondes door zouden gaan. „Dat uitgerekend dit duel wederom achter gesloten deuren moet worden gespeeld, is een grote teleurstelling en doet pijn”, schreef RKC op zijn website. „Tijdens de afgelopen zeven thuiswedstrijden hebben wij alle maatregelen getroffen om te voldoen aan de restricties vanuit de overheid. Daarbij is uit onderzoek gebleken dat voetbalstadions totaal geen besmettingshaarden zijn. Betaald voetbal is met en voor publiek. Met deze beslissing gaan we van 100 terug naar 0.”

Ruim twee ton

Bij de tegenstander denken ze daar anders over. Ajax wilde juist wél voetballen. En zie hier hoe uiteenlopend de belangen in de Eredivisie soms zijn. Waar RKC niet wilde spelen om later in het jaar alsnog enkele tonnen aan deze wedstrijd te kunnen verdienen, bereidt Ajax zich in Waalwijk voor op de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas die bij winst goed is voor een premie van 2,8 miljoen euro. De zoveelste miljoenenbonus, bovenop de ongeveer 65 miljoen waarvan Ajax zich dit seizoen al heeft verzekerd in Europa.

Mede dankzij de internationale campagnes van voorgaande seizoenen, heeft Ajax veruit de grootste begroting in de Eredivisie. Met circa 160 miljoen euro is die twee keer zo groot als die van medekoploper PSV en twintig keer die van RKC, dat met 8,1 miljoen de op twee na kleinste begroting van de Eredivisie heeft. Alleen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard moeten het met minder doen.

Besteedt Ajax ruim 90 miljoen euro aan personeelskosten, bij RKC bedraagt dat 3,5 miljoen euro, blijkt uit de laatste jaarverslagen van beide clubs. Dat is ongeveer net zoveel als wat Dusan Tadic bij Ajax in zijn eentje verdient. En minder dan wat de topverdiener in Amsterdam, Sébastien Haller, per jaar krijgt. De marktwaarde van de Franse spits (27 miljoen) is bijna drie keer zo hoog als die van heel de selectie van RKC.

Toch, omdat financiële verhoudingen niet altijd alles zeggen, ziet RKC-trainer Joseph Oosting perspectief tegen Ajax. Kijk naar Heracles en Go Ahead Eagles. Ook geen topploegen, die niettemin beide 0-0 speelden tegen de landskampioen. Dat bewijst dat er als underdog iets te halen valt.

Trainer Erik ten Hag hoopt op zijn beurt een effectiever Ajax te zien. Een team dat nu wel de linies van de opponent zou slechten. Daar had hij zijn trainingen op ingericht. Een passief spelende opponent? Dan moesten zijn spelers meer ruimte voor zichzelf creëren. ,,Ze moesten meer vervelende meters maken.’’

Dat er geen publiek bij zou zijn, had Ten Hag niet besproken met zijn spelers. Zijn collega bij RKC had er evenmin de nadruk op gelegd. „Je hebt ermee te dealen”, zei Oosting. Een pandemie vergde „flexibiliteit”.

Kale bedoening

Toch is het een kale bedoening, als beide teams aan de wedstrijd beginnen. Tijdens de warming-up hadden beukende opwarmbeats de afwezigheid van opgewonden geroezemoes op de tribunes nog kunnen verbloemen. Nu valt een ongemakkelijke stilte over het stadion.

In de eerste tien minuten gaat buiten de poorten nog wat sier- en knalvuurwerk de lucht in. Eerder dit weekend gebeurde dat ook bij andere duels. Maar in Waalwijk wordt het niet grimmig. Aan de andere kant van de hekken waarachter supporters verlangend naar het kleinste onderkomen van de Eredivisie hadden staan kijken, houden stewards probleemloos de orde.

Ook op het veld wordt het niet spannend. Na de 1-0 van Haller lijkt RKC een aansluitingstreffer te maken via Michiel Kramer, maar diens kopbal wordt gekeerd door Remco Pasveer. Daarna scoort Ajax nog vier keer, via Steven Berghuis (twee goals), Jurriën Timber en Haller: 0-5.

De wedstrijd waar duizenden mensen naar hadden uitgekeken, werd uiteindelijk toch vooral een plichtmatige voetbalmiddag, waarop de kleinere voetbalbroeder nederig het hoofd moest buigen.