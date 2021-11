Politie zet twintig rechercheurs in om relschoppers Rotterdam op te sporen

De politie gaat twintig rechercheurs inzetten om verdachten van de rellen in Rotterdam op vrijdagavond en tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag te identificeren en aan te houden. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. Bij de rellen zijn tot nu toe 49 mensen opgepakt.

De rellen op en rond de Coolsingel braken uit na een demonstratie tegen de coronamaatregelen van de overheid. Meerdere mensen gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar politieagenten. Ook werden meerdere politieauto’s in lichterlaaie gestoken. Van de aangehouden mensen zitten er nog acht vast, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondagavond. Zes arrestanten waren minderjarig.

Mogelijk vierde gewonde door kogel

Agenten zagen zich genoodzaakt hun wapen te trekken en schoten te lossen op de relschoppers. Aanvankelijk werd bekend dat drie mensen werden geraakt door een kogel, maar zondag meldde het Openbaar Ministerie dat het mogelijk om vier personen gaat. De Rijksrecherche onderzoekt of het in alle gevallen om politiekogels gaat.

Het zogeheten Team Grootschalig Optreden (TGO) dat zondag werd aangekondigd gaat onder meer foto’s, video’s en berichten op sociale media analyseren met als doel verdachten te identificeren en vervolgens aan te houden. Niet iedereen die zich vrijdag schuldig maakte aan onder meer openlijke geweldpleging is namelijk al opgepakt. De relschoppers komen volgens de politie niet alleen uit Rotterdam, maar uit Noord-Brabant en Noord-Holland. Het TGO staat onder leiding van het OM.

De mensen die tot nu toe zijn opgepakt worden verdacht van „openlijke geweldpleging, opruiing en overtreding van het noodbevel”. De politie herhaalde zondagavond dat er bij de ongeregeldheden geen doden zijn gevallen, waarover via sociale media eerder desinformatie was verspreid.

Ook raakten meerdere politieagenten gewond en werd een journalist aangevallen. De politie roept ooggetuigen op informatie met de politie te delen. De autoriteiten bekijken momenteel of bepaalde verdachten in aanmerking komen voor vervolging via het supersnelrecht.