Oppositieleider Wit-Rusland: ‘Migranten kunnen zich tegen het regime van Loekasjenko gaan keren’

Twee telefoontjes van Angela Merkel en een interview met de BBC. Dat is wat de Wit-Russische machthebber Aleksandr Loekasjenko tot nu toe heeft bereikt door duizenden migranten naar de Poolse grens te brengen, en zo de EU te belagen. Ogenschijnlijk heeft hij daarmee zijn doel bereikt, zegt Svetlana Tichanovskaja, het boegbeeld van de Wit-Russische oppositie. „Hij heeft deze crisis gecreëerd om Europa te dwingen om met hem te praten. Het is chantage, niets anders.”

Maar van een overwinning is geen sprake. „Niemand erkent Loekasjenko echt. De sancties blijven van kracht, een nieuw pakket is in voorbereiding. Hij raakt steeds verder geïsoleerd. Ik hoop, ik geloof, nee ik weet zeker dat Europa haar principes niet zal opgeven.”

Al ruim een jaar reist Tichanovskaja langs Europese hoofdsteden om steun te verwerven voor een democratisch Wit-Rusland. Het is een onverwachte en noodgedwongen missie, na de arrestatie van haar man, presidentskandidaat Sergej Tichanovski, in mei vorig jaar en haar overname van zijn kandidatuur. In augustus, kort na de frauduleuze verkiezingen, vluchtte ze naar Litouwen. Als tegenkandidaat van Loekasjenko, aan de macht sinds 1994, haalde zij waarschijnlijk meer stemmen. In Vilnius fungeren Tichanovskaja en haar team als een regering in ballingschap.

Opmerkelijk rustig en bedachtzaam manoeuvreert Tichanovskaja zich door een hectische agenda. Eén dag is ze in Nederland. Tussen gesprekken in Den Haag, spreken op de Nexus-conferentie en een ontmoeting met Wit-Russen in Nederland is er tijd voor een interview. Terwijl ze gaat zitten en vanuit hotel De L’Europe uitkijkt over de Amstel: „We moeten elke dag opnieuw de tijd nemen om te zien hoe mooi alles is.”

Loekasjenko presenteert zijn contact met Merkel als een overwinning op het ‘zwakke’ Europa. Verwijt u haar dat ze hem heeft gebeld?

„Ik begrijp waarom ze dat deed, vanwege humanitaire doelen. De migranten zaten in een onmogelijke situatie. Maar voor Wit-Russen is het onbegrijpelijk. Dat geldt ook voor het BBC-interview. De BBC noemt het vrijheid van meningsuiting, maar we moeten deze man geen podium geven. Aandacht en erkenning, dat is wat hij wil, en dat moet je hem niet geven. We moeten hem uit de media gooien. En we moeten hem zeker geen ‘president’ noemen, want dat is hij niet.”

De acute humanitaire crisis is nu afgewend, maar de migranten zitten vast in Wit-Rusland. Wordt dat een probleem voor Loekasjenko?

„Dat wordt zeker een groot probleem. Er wordt hard gewerkt om mensen terug te vliegen, maar volgens onze informatie zijn er nu circa 10.000 migranten in Wit-Rusland. Die keren zich mogelijk tegen het regime, omdat ze bedrogen zijn. Het is nog onzeker hoe het zal verlopen, maar waarschijnlijk keert zijn plan zich als een boemerang tegen Loekasjenko.”

Betreurt u dat de grenscrisis de westerse aandacht afleidt van de repressie in Wit-Rusland zelf?

„Ik betreur het lot van de migranten. Maar inderdaad, het leidt de aandacht af. We proberen steeds weer opnieuw om aandacht te vragen voor het lot van de 876 politieke gevangenen. Dat is moeilijk, want je ziet ze niet. Beeld is cruciaal, en daar maakt Loekasjenko gebruik van. De Wit-Russische staatstv liet veel kinderen van migranten zien, westerse media werden toegelaten in het grensgebied. De BBC zou ook politieke gevangenen moeten interviewen, maar dat gaat natuurlijk niet.”

Wat is de rol van Poetin in de crisis?

„Er is geen bewijs voor zijn directe betrokkenheid, maar de president van Rusland is stil. Hij kan gebruik maken van Loekasjenko’s zwakheid, zijn invloed op Wit-Rusland vergroten. Voor het Westen is hij nu relatief democratisch. Voor ons als Wit-Russen geldt dat we onze relatie met het Kremlin niet willen verpesten. We zijn buren, dat zullen we blijven. Laten we de relatie voortzetten. Laat één persoon niet alles bederven.”

Poetin heeft Loekasjenko opgeroepen om met de oppositie te praten. Bent u daartoe bereid?

„Voor ons is vrijlating van alle politieke gevangenen een absolute voorwaarde om in gesprek te gaan. Je kunt niet in gesprek gaan met gijzelaars, met gevangenen. Een direct gesprek tussen mij en Loekasjenko is uitgesloten. Dat hoeft ook helemaal niet, er zijn genoeg andere opties. Het kan ook op het niveau van ministers of parlementariërs. Misschien via een tussenpersoon. Misschien via Angela Merkel, of iemand anders.”

U streeft naar een machtswisseling via nieuwe verkiezingen. Hoe kan dat worden bereikt?

„In het beste scenario nemen dappere mensen uit Loekasjenko’s entourage afstand van hem. Met die mensen kunnen we spreken over de toekomst van Wit-Rusland. Loekasjenko is bang voor verraad, bang dat mensen uit zijn omgeving zich zullen verenigen tegen hem. Daarom wisselt hij steeds ministers. Onze hoop is ook gevestigd op zakenmensen, die hun bedrijven willen beschermen tegen steeds verdergaande sancties. Zij hebben veel te verliezen.”

Zijn de sancties wel effectief?

„De Europese sancties kunnen te makkelijk worden omzeild. Wit-Russische potas, een cruciaal exportproduct [nodig voor kunstmest, red.], wordt nog voor 80 procent geleverd aan Europa. Volgens het regime is de handel tussen Wit-Rusland en Nederland vervijfvoudigd sinds de sancties. Dat is propaganda, we moeten checken of dat klopt. Maar Nederland is nu de derde handelspartner voor Wit-Rusland, na Rusland en Oekraïne.”

U krijgt veel steun in woorden, minder in daden. Is dat frustrerend?

„Wetende dat mijn kinderen hun vader meer dan een jaar niet hebben gezien, en dat mensen op dit moment worden gemarteld in de gevangenissen denk dat ik er veel meer kan worden gedaan. Ik probeer de economische en geopolitieke belangen te begrijpen. Maar als landen zo uitgesproken zijn over mensenrechten en humanitaire waarden, en vervolgens daar niet naar handelen, dan is dat erg moeilijk om te begrijpen.”