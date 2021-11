Opnieuw onrust bij Eredivisiewedstrijden, arrestaties bij De Kuip

Op zondag verliepen twee Eredivisiewedstrijden opnieuw onrustig. Het duel tussen SC Cambuur en FC Utrecht, dat werd gespeeld in Leeuwarden, werd twee keer kort stilgelegd omdat supporters probeerden het stadion binnen te dringen, schrijft Voetbal International (VI). In de rust van de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle werden volgens de Rotterdamse politie 24 supporters aangehouden. Ook op zaterdag werden twee Eredivisiewedstrijden stilgelegd omdat supporters stadions binnendrongen en er met vuurwerk werd gegooid.

De politie in Rotterdam schrijft dat de arrestaties plaatsvonden nadat supporters buiten De Kuip met „vuurwerk, blikjes en een dranghek” richting de ME hadden gegooid. In Leeuwarden werd ook vuurwerk het veld op gegooid. Eenentwintig seconden na de aanvang van de wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Utrecht moest die al worden stilgelegd. De teams konden wel op het veld blijven staan. Na acht minuten moest het duel opnieuw gestopt worden toen fans weer met vuurwerk gooiden. Een aantal was het stadion binnengedrongen.

Op zaterdag werden de duels tussen AZ en NEC en Heracles Almelo en Fortuna Sittard tijdelijk stilgelegd omdat het hooligans was gelukt de stadions binnen te komen. AZ-supporters staken daarnaast volgens VI vuurwerk af op de parkeerplaats buiten het stadion in Alkmaar. In Almelo gooiden supporters vuurwerk het stadion in. Voetbalwedstrijden vinden vanwege de coronamaatregelen tot ten minste 4 december plaats zonder publiek.