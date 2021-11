Militaire en civiele leiders Soedan zeggen akkoord bereikt te hebben

Militaire en civiele leiders in Soedan zeggen een akkoord bereikt te hebben over de toekomst van de regering van het land. Onder de gemaakte afspraken moet de eind oktober afgezette civiele premier Abdalla Hamdok in zijn oude functie worden teruggeplaatst. Dat hebben functionarissen van de Soedanese krijgsmacht en politieke partijen, waaronder die van de Umma-partij, de grootste van het land, zondag tegen internationale persbureaus gezegd.

Volgens de plannen moet Hamdok een onafhankelijk technocratisch kabinet gaan leiden. Ook zouden regeringsfunctionarissen en politici die sinds de staatsgreep vastzitten, worden vrijgelaten. Het akkoord zou later op zondag officieel aangekondigd worden, al is nog niet bekend vanaf wanneer het ingaat. De overleggende partijen zeggen dat de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en andere internationale partijen een „cruciale rol” hebben gespeeld bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Ongemakkelijke samenwerking

Op 25 oktober maakten militairen een einde aan de twee jaar durende overgangsregering die na de val van de Soedanese dictator Omar al-Bashir werd aangesteld. Die regering werd geleid door Hamdok en bestond uit een ongemakkelijke samenwerking: enerzijds militairen en militieleiders die het land dertig jaar hadden geholpen te onderdrukken, anderzijds leiders van burgerbewegingen die het Soedanese volk vertegenwoordigen.

In november zouden de civiele leiders de macht over het land overnemen en zou een einde komen aan de overgangsregering - tot ongenoegen van de krijgsmacht, die dan geen toegang meer zouden hebben tot de staatskas, de staatsbedrijven en lucratieve contracten. Ook vreesden militairen nadelige hervormingen en beleid, zoals het vervolgen van oorlogsmisdaden onder Al-Bashir en de mogelijke uitlevering van de dictator aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Sinds de staatsgreep gingen meermaals duizenden Soedanezen de straat op om te protesteren tegen de militaire machtsovername. Volgens de Sudan Central Doctors Committee, een samenwerkingsverband van artsen, kwamen daarbij tot nu toe tientallen mensen om het leven. Militairen zouden onder meer met scherp hebben geschoten op demonstranten.

