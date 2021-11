Koopwoning werd in oktober opnieuw flink duurder

Ook in oktober zijn koophuizen weer aanzienlijk duurder geworden. De prijs van bestaande koopwoningen lag vorige maand 18,3 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag. Zo sterk als in september was de stijging dan weer niet: toen lag die met 18,5 procent nog op het hoogste niveau sinds 2000.

In oktober verwisselden veel minder koopwoningen van eigenaar dan een jaar eerder, blijkt verder uit de cijfers van het CBS en het Kadaster. Ruim 16.000 huizen werden verkocht, oftewel een daling op jaarbasis van 27 procent. De afgelopen maanden was er ook al sprake van een daling in het aantal transacties, maar zo sterk als in oktober was deze nog niet. Omdat er in de eerste maanden van 2021 juist uitzonderlijk véél huizen werden verkocht, ligt het totaal aantal transacties dit jaar nog vrijwel op hetzelfde niveau als in dezelfde periode vorig jaar.

De huizenprijzen bereikten in oktober het hoogste niveau ooit. Het CBS geeft dat niet weer aan de hand van de daadwerkelijke verkoopprijs, maar met een indexcijfer dat laat zien hoe sterk de prijzen naar verhouding zijn opgelopen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat koopwoningen sinds het voorjaar van 2013, toen ze na de financiële crisis op een dieptepunt waren beland, bijna 80 procent duurder zijn geworden. Makelaarsvereniging NVM liet vorige maand weten dat de gemiddelde Nederlandse koopwoning in het derde kwartaal 419.000 euro kostte.