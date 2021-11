Opnieuw testen meer dan 20.000 mensen positief op Covid-19 De afgelopen 24 uur zijn 20.717 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Dat meldt het instituut zondag. Daarmee is het de zesde dag op rij dat het aantal geregistreerde besmettingen boven de twintigduizend uitkomt. Wel vond zondag een daling van 1.124 tests plaats ten opzichte van een dag eerder, toen 21.873 personen nog te horen kregen dat zij Covid-19 hebben. Het laatste etmaal werd gemeld dat elf mensen waren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat betekent niet dat zij allen in de afgelopen 24 uur stierven, soms wordt dit pas later doorgegeven. Lees ook: Zo is het coronavirus nu verspreid over Nederland

Ruim 35.000 demonstranten in Brussel, waterkanon en traangas ingezet In Brussel zijn zondagmiddag ongeveer 35.000 demonstranten op de been om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Dat melden Belgische media op gezag van de politie. Het protest begon vreedzaam, maar inmiddels is de politie bekogeld met vuurwerk en is een waterkanon en traangas ingezet om betogers in toom te houden. Honderden demonstranten zijn afgeweken van de geplande route van de protestmars en houden zich op bij afzettingen van de politie. Het spoorbedrijf NMBS moest zondagochtend al een trein stil laten zetten die vol zat met betogers op weg naar Brussel. Verschillende van hen weigerden een mondmasker op te zetten, wat in Belgische treinen en op de stations verplicht is. In België wordt het binnenkort voor zorgmedewerkers verplicht om zich tegen het coronavirus in te laten enten. Ook is het in vrijwel alle publieke binnenruimten verplicht om een mondmasker te dragen en is een coronapas nodig om toegang te krijgen tot onder meer horecazaken, musea en evenementen. In België wordt het voor zorgmedewerkers verplicht om zich tegen Covid-19 in te laten enten. Foto Olivier Matthys/AP Photo

Uitnodigingen boostervaccin vertraagd, mensen kunnen afspraak inplannen Mensen die zijn geboren in 1936 of eerder en nog geen uitnodigingsbrief van het RIVM hebben gehad voor een boosterprik, kunnen toch alvast bellen om een afspraak te maken. Dat laat de GGD GHOR Nederland zondag weten. Het bezorgen van de uitnodigingen heeft vertraging opgelopen door verschillende storingen bij PostNL. De koepelorganisatie kan niet zeggen of de vertraging inmiddels is weggewerkt. „De GGD’s staan klaar om deze mensen een booster te geven en we zouden het zonde vinden als een te laat bezorgde brief tot onnodige vertraging leidt in de boostercampagne.” hugodejonge Hugo de Jonge

💻 Geboren in of voor 1️⃣9️⃣3️⃣6️⃣? Wachten op een uitnodiging is niet meer nodig. Maak direct uw afspraak voor de #oppepprik : ☎️ 0800-7070 https://t.co/atuKEXyXpm En heb je oudere buren, familie of vrienden? Een beetje hulp is vast welkom, ook om bij de priklocatie te komen. https://t.co/u03JXNbo2p 21 november 2021 @ 11:09 Volgen

Bijna 100 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 2.316 coronapatiënten, dat zijn er 99 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit de meest actuele cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 466 op de intensive care, 34 meer dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen nam dit aantal toe met 65 tot 1.850. Het is voor het eerst sinds half mei dat er zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Vorig jaar rond deze tijd waren het er ruim 400 minder.

Politie onderzoekt brand bij teststraat Emmen, mogelijk aangestoken Bij een coronateststraat in het Drentse Emmen heeft zaterdagavond brand gewoed. De politie onderzoekt of het vuur werd aangestoken, zo laat een woordvoerder van de politie zondag weten aan NRC. „De brand was bij de deur van de testlocatie en kon snel geblust worden. We doen nu onderzoek naar de oorzaak en houden rekening met brandstichting”, aldus de politie. De testlocatie in Emmen blijft in ieder geval zondag en maandag nog dicht, meldt de GGD Drenthe aan NRC. Mensen die al een testafspraak hadden staan kunnen terecht bij een vaccinatielocatie in Meppel, zo’n 60 kilometer verderop. Testlocaties dichterbij de gesloten locatie zaten al volgeboekt met afspraken. GGD Drenthe is in gesprek met de gemeente Emmen over het opzetten van tijdelijke alternatieve testlocaties.

Een mat die bij de deur van de testlocatie lag heeft zaterdagavond vlam gevat. Foto ANP/Persbureau Meter