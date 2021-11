Chinese staatsmedia delen video’s van vermiste tennisster Peng Shuai

De Chinese tennisster Peng Shuai, die weken geleden vermist raakte nadat zij de voormalige vicepremier had beschuldigd van seksueel misbruik, is opgedoken in video’s afkomstig van Chinese staatsmedia. Eén van de opnames zou gemaakt zijn tijdens een tennistoernooi voor kinderen in Beijing op zondag. Twee andere video’s zouden tonen dat Peng zaterdagavond met haar coach en vrienden in een restaurant in de hoofdstad dineerde.

De internationale associatie voor vrouwelijke tennissers WTA, die eerder dreigde geen toernooien meer in China te zullen organiseren naar aanleiding van de zaak-Peng, is nog niet overtuigd door de beelden. Een woordvoerder van de bond zegt tegen persbureau Reuters dat de video’s „onvoldoende” bewijs bieden dat de tennisster inderdaad in veiligheid is.

De beelden werden onder anderen gedeeld door Hu Xijin, de hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times en daarmee een prominent figuur in de Chinese staatsmedia. Hu stelde zaterdag nog dat Peng „vrij” thuis verbleef en „binnenkort” weer in het openbaar op zou treden. Bij de video’s schrijft hij dat de beelden „duidelijk maken” dat ze dit weekend gemaakt zijn.

Verdwenen

De 35-jarige Peng trad op 2 november op het Chinese sociale medium Weibo naar buiten met beschuldigingen van seksueel geweld aan het adres van de voormalige vicepremier Zhang Gaoli. Ze zou vrijwillig, maar later ook gedwongen, seks hebben gehad met de veertig jaar oudere Gaoli, op dat moment een van de negen machtigste mannen van China. De post werd gecensureerd, maar ging viraal in de twintig minuten dat deze online stond.

Sinds de #MeToo-aantijgingen werd niks meer van Peng vernomen. Eerder deze week publiceerde het Engelstalige Chinese staatsmedium CGTN een e-mail waarin ze stelde „gewoon thuis” en „in orde” te zijn. Ook schreef Peng dat haar eerdere beschuldigingen van seksueel geweld aan het adres van Ghaoli niet klopten. „Ik word niet vermist, en ik ben niet onveilig”, aldus de mail. Tennisbond WTA had grote twijfels bij de echtheid en afkomst van die e-mail.

