Arm en rechts West Virginia wil best overheidssteun, maar met mate

‘Deze zijn van een vriendin van mij. Die heeft het geld wat harder nodig dan ik.” In Romney, West Virginia tussen de Dollar General winkel en de Bearded Barber (‘Thank you, Jesus’) loopt Carol Swink met een grote mand vol bloezen, rokken en truien naar de deur van de Twice Trendy Consignment Boutique. Hier kunnen mensen tweedehands kleding afleveren. Ze worden gereinigd, opgehangen en als ze worden verkocht, krijgt de eigenaar 40 procent van de verkoopprijs. „Het is duurzaam en mensen verdienen er wat bij”, zegt de jonge caissière.

Op een koude vrijdagmiddag is het druk in de winkel. Oudere moeders met volwassen dochters, jonge moeders met kleine kinderen. „Dit kan ik tenminste betalen”, zegt Susan Montgomery, terwijl een rode tongpiercing in haar mond glinstert. Ze heeft een uitkering. „Drieëndertig jaar kapster geweest, mijn rug is kapot.” Haar dochter drukt op de toeter in de auto.

Dorothy Klenga, voorzitter van de Democratische Partij in Hampshire County in het oosten van West Virginia, had het door de telefoon gezegd: „De mensen zijn hier vooral arm. Ze zijn oud, vaak met pensioen, want het is hier goedkoper leven. Ik kwam hier ook pas na mijn pensioen”

De bielzenmakerij in Romney is al weer twee jaar dicht, de Kinney schoenenfabriek nog veel langer. Op het bedrijventerrein is een fietsenmaker, maar veel ruimtes staan er leeg, net als sommige winkelpanden in het centrum. De bevolking is de afgelopen decennia gestaag afgenomen en verouderd. Dat gaat iets langzamer in Hampshire County en in de staat West Virginia als geheel, maar overal is de trend: omlaag.

Ranglijst van ellende

In de ranglijsten van ellende staat West Virginia meestal aan de top van de vijftig staten. Op vier na slechtste qua internetdekking. Op twee na slechtste economie van alle staten. Slechtste op het gebied van kinderopvang. Een uitgelezen plek, kortom, om te vragen of ze blij zijn met een wet die het sociale vangnet van de Amerikanen substantieel zal versterken. Waarmee 400 miljard dollar (355 miljard euro) wordt uitgetrokken voor gratis of goedkope kinderopvang, 150 miljard dollar voor ouderenzorg, 165 miljard dollar voor de uitbreiding van betaalbare ziektekostenverzekering.

Die wet van president Biden is vrijdag aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, met vrijwel alle Democratische afgevaardigden vóór en alle Republikeinen tegen. Nu moet de Senaat er nog mee instemmen. Lijkt dat de inwoners van Hampshire County een goed idee?

„Zeker.”

„Tuurlijk.”

„Absoluut.”

Kort van stof zijn ze hier. Begin een zin met ‘In Washington is vrijdag een wet aangenomen…’ en ze wachten de rest niet af. „Ik heb niks met politiek te maken en de politiek niks met mij.”

Juliette die haar achternaam niet zegt en haar pas niet inhoudt terwijl ze uit de Dollar General naar haar auto loopt, smaalt dat de wet het heus niet zal redden als het aan de inwoners van Hampshire County zou liggen. „Hier stemt iedereen altijd tegen zijn eigen belang.” Hoezo is dat? „Omdat ze alleen stemmen voor God en geweren. Maar ik ben die hard links.” Ze lacht, haar twee voortanden zijn uit haar gebit verdwenen. Op internet gaat een grap rond die daar bij hoort: waarom worden er zo weinig moorden opgelost in West Virginia? ‘Iedereen heeft er hetzelfde dna en niemand heeft nog tanden in zijn mond.’

Notoire dwarsligger

Het ligt misschien niet aan Hampshire County met zijn 22.000 inwoners, maar wel aan West Virginia, of liever aan een van de twee senatoren van de staat. De Democraat Joe Manchin, senator sinds 2010, zal naar verwachting de doorslag geven bij een stemming over Bidens ongeveer 2.200 miljard dollar (1.950 miljard euro) kostende Build Back Better-wet.

Dat heeft alles te maken met de delicate machtsbalans in de Senaat. De Democraten hebben vijftig stemmen, de Republikeinen ook. De stem van de vicepresident, Democraat Kamala Harris, geeft bij 50-50 de doorslag. Maar als één Democraat zich voegt bij de gedisciplineerde oppositie van de Republikeinen, kan president Biden zijn tweede grote wet (hij wist wel een infrastructuurwet aangenomen te krijgen) vaarwel zeggen.

Joe Manchin is een van de twee Democraten die tot nog toe niet heeft willen zeggen of hij van plan is het wetsvoorstel te steunen. De andere is Kyrsten Sinema van Arizona. Maar iedereen kijkt naar Manchin. Als hij instemt, maakt Biden een goede kans.

Plannen getorpedeerd

Tot nog toe heeft de senator van West Virginia al aardig wat plannetjes van zijn partijgenoot de president getorpedeerd. Hij stemde tegen de verhoging van de winstbelasting naar 28 procent. Hij stemde tegen een voorstel om het kiesstelsel vergaand te centraliseren en hervormen. Hij stemde tegen de afschaffing van de filibuster, een politiek instrument waarmee de minderheid in de Senaat voorstellen van de meerderheid kan torpederen.

Vanuit de traditionele steenkoolstaat West Virginia is Manchin als eigenaar van een kolenbedrijf vooral een notoire dwarsligger als het om klimaatmaatregelen gaat. Biden moest vrijwel alle milieuregels uit zijn infrastructuurwet schrappen voor Manchin ermee wilde instemmen. Toen hij zijn eerste Senaatscampagne voerde, wees hij trots op zijn verzet tegen milieuwetgeving van president Obama. Destijds was de positie van de senator voor West Virginia niet doorslaggevend voor Democratische wetten. Obama heeft Manchin in acht jaar tijd drie keer gebeld. Biden had hem in de eerste maanden al vijf of zes keer gesproken.

Als Manchin gevraagd wordt waarom hij de meerderheid van zijn partijgenoten niet volgt, wijst hij op zijn voorkeur voor een breed draagvlak. Hem is naar eigen zeggen veel gelegen aan bipartisan steun voor wetsvoorstellen. Critici zeggen dat Manchin niet snapt dat de huidige Republikeinse Partij in een fase is beland waarin ze élk Democratisch voorstel zal saboteren. Manchin steunde in driekwart van de gevallen wetgeving van president Trump.

‘D’ van Democraten is besmet

„Het ergert mij dat hij denkt dat hij hiermee West Virginia vertegenwoordigt”, zegt de Democratische afdelingsvoorzitter Dorothy Klenga. „Iedereen die ik ken, steunt deze wet van Biden.” Is het misschien omdat Manchin in een staat waar Donald Trump ruim tweederde van de stemmen kreeg en Biden nog geen 30 procent haalde, verkiezingen voor de Democratische Partij blijft winnen?

Vertel Klenga niet hoe door en door Republikeins West Virginia is. Laatst op een partijbijeenkomst bleek eindelijk iemand bereid zich verkiesbaar te stellen. Ondernemer, nog jong en charismatisch. „Hij zou echt een kans maken om te winnen”, zegt Klenga. Maar de man wilde alleen meedoen aan de verkiezingen als onafhankelijke kandidaat. „Iedereen met de D van Democraten achter zijn naam, kan de winst vergeten, zei hij.”

Klenga schetst de toestand in Hampshire County. Nul instellingen voor kinderopvang. „Het is hier domweg lastig voor een vrouw om een kind te krijgen.” Ze is vrijwilligers bij liefdadigheidsinitiatieven voor arme kinderen. Bij eentje wordt kleding verstrekt, bij de andere bezorgen ze op vrijdag voedselpakketten voor het weekend bij de scholen. „Van de iets meer dan 300 leerlingen maken 90 kinderen aanspraak op die pakketten.” Alles wat in de wet staat, zou de mensen hier helpen.

Carol Swink balanceert de klerenmand op haar knie terwijl ze de achterklep van haar Ford Explorer opent. Op de rotsachtige parkeerplaats tegen een achtergrond van spectaculaire herfstbossen staan alleen maar SUV’s en jeeps. Ze mocht van de hele stapel kledingstukken maar zes in de winkel achterlaten. Swink, een gepensioneerd ambtenaar, „door de hoge belastingen uit Virginia verdreven”, zegt dat de maatregelen in Bidens wet de inwoners van Romney en Levels, de vlek waar zij woont, beslist goed zou doen.

„Maar ik maak me zorgen over waar het geld vandaan moet komen.” De belastingen zullen beslist stijgen, voorspelt ze. Denk niet dat ze tegen belastingen is, omdat ze nu eenmaal Republikeins is. „Ik heb bij de federale overheid gewerkt, ik weet dat goede programma’s mensen echt kunnen helpen.” Maar Biden en de Democraten geven het geld uit „alsof ze bang zijn dat het uit de mode zal raken”.

Manchin, zegt ze, is een stem van de redelijkheid. „Ik ben dan wel een Republikein, maar ik sta achter hem.”

Build Back Better Hoe nu verder met Bidens wetsvoorstel?

Eind maart ontvouwde president Biden het eerste ontwerp van zijn Build Back Better-wet. Vrijdag werd de jongste versie ervan aangenomen in het Huis met een krappe meerderheid van 220-213. Geen enkele Republikein steunde het voorstel. Nu gaat de wet naar de Senaat, waar de Democraten „zo snel mogelijk” willen stemmen. Naar verwachting zullen zowel conservatieve Democraten als de meest linkse senatoren met wijzigingsvoorstellen komen. Als die in de tekst worden opgenomen, dan zal het Huis opnieuw over het gewijzigde voorstel stemmen.