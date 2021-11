‘Sekswerkers kunnen bijna nooit terecht bij banken’

Sekswerkers kunnen bij bijna geen enkele bank in Nederland een rekening openen, een hypotheek afsluiten of andere bankzaken doen. Uit onderzoek van het KRO-NRCV-programma Pointer van zaterdag blijkt dat meerdere banken sekswerkers weigeren vanwege ideologische standpunten of omdat ze witwaspraktijken willen voorkomen.

Pointer deed onderzoek naar de acceptatiecriteria en voorwaarden bij alle veertien banken die zakelijke rekeningen aanbieden. Daaruit bleek dat alleen online bank Knab expliciet meldt dat sekswerkers, onder een aantal voorwaarden, welkom zijn. Bij ASN Bank, SNS Bank en Triodos Bank worden sekswerkers expliciet geweigerd, volgens de banken om mensenrechten te beschermen. Zo zegt ASN Bank dat er in de seksindustrie een „verhoogd risico” bestaat op seksuele uitbuiting. Het verband tussen sekswerk en mensenhandel wordt volgens Pointer, na navraag bij overheidsinstantie Financial Intelligence Unit, gelegd op basis van verouderde cijfers, aldus Pointer.

Onder meer ABN Amro, ING en Rabobank weigeren sekswerkers om witwaspraktijken te voorkomen. Bij deze en andere banken worden sekswerkers volgens Pointer streng gecontroleerd op basis van onduidelijke criteria, en kunnen zij uiteindelijk vaak alsnog geen zakelijke rekening afsluiten. Navraag van Pointer bij de Nederlandse Vereniging van Banken wijst uit dat er geen cijfers worden bijgehouden over welk aandeel sekswerk heeft in witwaspraktijken.