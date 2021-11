‘Orgie van geweld’ in Rotterdam bij uit de hand gelopen coronademonstratie

Rond half tien vrijdagavond sluit het centraal station in Rotterdam plotseling hermetisch. Op alle monitoren staat in een rood vlak de tekst: Op last van de politie: verlaat het station onmiddellijk! Politiemensen dirigeren verbaasde treinreizigers door een zijdeur naar buiten.

Net buiten het station is een demonstratie tegen de coronamaatregelen die begon op de Coolsingel, uitgemond in rellen. Er worden brandjes gesticht, fietsen, hekken, bushokjes en verkeersborden vernield, (zwaar) vuurwerk afgestoken, ook richting de politie. Politieauto’s worden in de fik gestoken. De politie was, zou burgemeester Aboutaleb na middernacht op een inderhaast ingerichte persconferentie zeggen, “overvallen door de overmacht van de massa” en “werd zwaar geattaqueerd”. Ook een journalist raakte gewond nadat hij werd belaagd door de relschoppers. Er was vooraf rekening gehouden met enkele tientallen demonstranten.

Zin in een verzetje

De groep relschoppers groeit na acht uur snel, ook door een samenloop van omstandigheden: het is vrijdagavond, er zijn veel mensen een avondje uit, de cafés en restaurants zijn om acht uur dicht gegaan, én het weer is relatief zacht.

Er zijn veel jonge mensen op straat die zin hebben in een verzetje. Velen laten zich die avond meeslepen door spanning en adrenaline. Het zijn vooral jonge jongens die hun kragen omhoog rollen, hun capuchons opzetten en zich in het gewoel storten. Maar voor nog veel meer jongeren gaat dat een stap te ver: zij blijven aan de rand van de kolkende massa, in groepjes, lachend toekijken. Onder de relschoppers bevinden zich ook Feyenoordaanhangers.

Politiekogels

De politie voelt zich zo in het nauw gedreven door de harde kern van relschoppers dat er wordt geschoten. Zeven mensen raken gewond, waaronder een politieagent – een aantal van hen door politiekogels. Een filmpje waarop een man wordt neergeschoten dat rond gaat op sociale media, zorgt voor veel verontwaardiging. De politie kan daar nog niet op reageren. Demonstranten vallen een journalist aan en molesteren zijn camera. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de politie.

De massa wordt door middel van ME-charges van de Coolsingel verdreven. Er wordt hard opgetreden. Veel jongeren verplaatsen zich richting Kruisplein, tegenover het Centraal Station. Ze spelen een kat-en-muisspel met de politie. De groep trekt richting Kruisplein en verdwijnt rennend in zijstraten wanneer de ME oprukt.

De politie krijgt al snel uit het hele land versterking: acht peloton ME (zo’n 400 man), plus bereden politie, arrestatieteams en politie in burger. In het centrum van Rotterdam staat op elke straathoek een groep politiemensen. Politie- en ME-busjes rijden met gierende banden door de straten, die mistig zijn door de vuurwerkdampen.

‘Orgie van geweld’

Uit de luidsprekers van ándere politiebusjes klinkt de oproep het centrum te verlaten. Zo niet, “dan wordt geweld gebruikt of wordt men aangehouden”. Op het Kruisplein wordt een man zeer hardhandig uit een auto getrokken door politie in burger. Hij wordt flink geslagen met de wapenstok en daarna in een politiebusje gezet.

De veiligheidsdriehoek (burgemeester Ahmed Aboutaleb, de hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar en plaatsvervangend politie-eenheidschef Karin Krukkert) houdt na middernacht een persconferentie in het World Port Centre op Rotterdam-Zuid. Aboutaleb spreekt dan van een “orgie van geweld”. Meer dan twintig mensen zijn er aangehouden. Maar daar zal het niet bij blijven, aldus de veiligheidsdriehoek. Er komt een grootschalig opsporingsonderzoek waarbij camerabeelden zullen worden geanalyseerd. De verwachting is dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Het is na middernacht als de rust in het centrum van Rotterdam terugkeert.