Hevige regenval in India: zeker 17 doden, tientallen vermist

Tenminste zeventien mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij overstromingen in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh, veroorzaakt door hevige regenval. Dat hebben de Indiase autoriteiten zaterdag bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus. Tientallen anderen worden nog vermist. Drie mensen kwamen om het leven toen een gebouw instortte, meldt de politie. Ook overleden zeker twaalf mensen doordat de stroming drie bussen met passagiers meenam. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental nog verder kan oplopen.

Verschillende districten in de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh werden deze week getroffen door noodweer, waardoor dammen doorbraken en rivieren buiten hun oevers traden. De Indiase autoriteiten voeren reddingswerkzaamheden uit in de zwaarst getroffen gebieden. Lokale overheden hebben honderden gezinnen geëvacueerd en naar tijdelijke opvanglocaties overgebracht. In het district Kadapa werd het vliegveld gesloten. Entree tot Sabarimala, een belangrijk bedevaartsoord voor Hindoes, werd tijdelijk afgesloten.

In oktober kwamen in de zuidelijke staat Kerala ook al zeker 28 mensen om het leven als gevolg van noodweer. Vorige week werd de staat Tamil Nadu getroffen door overstromingen. Hevige regenval in deze tijd van het jaar komt vrijwel ieder jaar voor in het zuiden van India. Dit jaar houdt de regen echter langer aan dan gebruikelijk. Analisten wijzen erop dat er door klimaatverandering er zwaardere en meer frequente regenval plaatsvindt.