Georgische oud-president Saakasjvili beëindigt hongerstaking na vijftig dagen

De Georgische oud-president Micheïl Saakasjvili heeft na vijftig dagen een einde gemaakt aan zijn hongerstaking. Dat liet zijn advocaat Nika Gvaramia vrijdagavond weten, melden internationale persbureaus. De 53-jarige politicus weigerde sinds 1 oktober te eten uit protest tegen zijn arrestatie van die dag. Tot 8 november zat hij vast in een gevangenis in het plaatsje Roestovi, daarna werd hij vanwege zijn slechte gezondheid overgebracht naar gevangenisziekenhuis in de hoofdstad Tbilisi.

Saakasjvili besloot zijn protest te beëindigen nadat autoriteiten hem hadden aangeboden om van het gevangenisziekenhuis overbracht te worden naar een militair ziekenhuis in het stadje Gori, zo’n negentig kilometer van Tbilisi. Daar wordt hij inmiddels verzorgd. Een onafhankelijke rechter-commissaris zei vrijdag dat Saakasjvili in het gevangenisziekenhuis werd mishandeld door medegevangenen en dat hij geen goede medische behandeling heeft gekregen.

Afgelopen donderdag raakte Saakasjvili vanwege een vitamine B-tekort bewusteloos tijdens een bezoek van zijn advocaat. In een reactie zegt de oud-president dat hij weer gaat eten, maar dat hij zijn „illegale gevangenschap” nooit zal accepteren.

Saakasjvili, tussen 2004 en 2013 president van Georgië, werd vrijwel meteen na zijn terugkomst in Georgië begin oktober opgepakt. Hij keerde na jarenlang in ballingschap geleefd te hebben terug om tijdens lokale verkiezingen zijn steun te betuigen aan de oppositie, maar kwam vast te zitten omdat hij in 2018, bij verstek, werd veroordeeld tot zes jaar cel voor machtsmisbruik gedurende zijn regeerperiode. ​Hij noemde zijn veroordeling „politiek gemotiveerd” en besloot niet meer te eten.