Jonge vader met dochtertje komt de winkel binnen: „Bent u de dorpsdokter?” Ik run deze drogisterij al 51 jaar en sommigen noemen mij de dorpsdokter of hulpdokter en ik voel mij zeer vereerd. Maar, zeg ik dan: ik ben drogist, ik ben beter dan de dokter want een drogist kan een koffievlek uit je tapijt halen. De domper volgt. Bij het verlaten van de winkel vraagt het meisje bij de deur: „Papa, wat is een drogist?”

