WTA dreigt te stoppen met tennistoernooien in China

De WTA, de internationale organisatie voor vrouwelijke tennissers, dreigt te stoppen met het organiseren van tennistoernooien in China. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De tennisbond wil dat de Chinese autoriteiten duidelijkheid verschaffen over het lot van de verdwenen tennisster Peng Shuai.

De daad bij het woord voegen, kan de WTA tientallen miljoenen dollars aan inkomsten kosten. Bestuursvoorzitter Steve Simon zegt bereid te zijn de financiële gevolgen te dragen: „Dit is groter dan de business. Vrouwen moeten worden gerespecteerd, niet gecensureerd.” De bond wil dat „eerlijk, transparant en zonder censuur” onderzoek wordt gedaan naar Shuai’s beschuldigingen.

Shuai beschuldigde begin november voormalig vicepresident van China Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Het staatsmedium CGTN publiceerde woensdag een e-mail van Shuai waarin ze ontkent slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld. De WTA trekt de authenticiteit van de e-mail sterk in twijfel.

China is gastland van de aankomende Olympische Winterspelen, die in februari beginnen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft gezegd zich niet publiekelijk uit te willen laten over de kwestie. Het richt zich liever op „stille diplomatie”.

