Wit-Rusland ontruimt migrantenkamp bij Poolse grens

Een migrantenkamp aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen is donderdagavond ontruimd. Zo’n vierhonderd migranten zijn teruggekeerd naar Irak en een groep van duizend mannen, vrouwen en kinderen is ondergebracht in een andere opvanglocatie in Wit-Rusland. Dat hebben de grensposten bevestigd aan internationale persbureaus. In het geïmproviseerde kamp zaten de afgelopen dagen zo’n tweeduizend migranten, voornamelijk afkomstig uit het Midden-Oosten, onder benarde omstandigheden. In het oerbos bij de grens is het ijskoud; volgens persbureau Reuters zijn inmiddels tien migranten omgekomen in het gebied.

Lees ook: De mensensmokkel van Loekasjenko is serieus probleem én politiek geschenk voor Polen

De migranten die vastzaten in het grensgebied hoopten uiteindelijk op grondgebied van de Europese Unie terecht te komen en door te reizen naar Duitsland of Nederland. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko sprak deze week verschilende keren met de Duitse bondskanselier Angela Merkel over de kwestie. Hij zou bereid zijn om vijfduizend migranten te repratiëren als de EU zelf ook tweeduizend mensen zou opnemen. Dat weigerde de Unie tot dusver. Donderdag liet de Iraakse regering een eerste groep onderdanen terugkeren. Zo’n vierhonderd Irakezen werden daarna de ontruiming gerepratieerd naar Erbil.

Chantagemiddel

Brussel beschuldigt Loekasjenko ervan de situatie te hebben georkestreerd om zo een wig te drijven in de Europese Unie. Volgens verschillende Europese landen gebruikt Loekasjenko de migranten als politiek chantagemiddel: Wit-Rusland zou hen in het Midden-Oosten hebben geronseld en ingevlogen naar Wit-Rusland, met de belofte dat ze via dat land een ander Europees onderkomen zouden vinden. Vrijdag sprak Loekasjenko telefonisch met zijn Russische collega Vladimir Poetin over de situatie aan de grens.

Ondanks de Iraakse repratiëring en de ontruiming van het kamp aan de grens is het migratiegeschil nog niet opgelost. Poolse autoriteiten stelden vrijdag dat er nog steeds groepjes de oversteek probeerden te wagen met hulp van de Wit-Russen. Eerder zette de Poolse regering grof geschut in om de migranten buiten de deur te houden: naast de grenspolitie zijn zo’n vijftienduziend militairen actief in het oerbos bij de Wit-Russische grens. Ook werden prikkeldraad, waterkanonnen, traangas en helikopters ingezet om de migranten te weren.

Lees ook: All-inclusive van Beiroet naar Minsk: deze route nemen Syrische vluchtelingen nu naar Europa