Wie is de miljardair en mediamagnaat die president Macron ten val wil brengen?

Oud-president François Hollande wond er in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera geen doekjes om. „Men verweet Silvio Berlusconi dat hij zijn tv-zenders ten dienste stelde van zijn politieke carrière. In Frankrijk hebben we Bolloré, die Zemmour heeft gekozen als de pleitbezorger van haar belangen.”

Bolloré, dat is Vincent Bolloré, de 69-jarige Franse mediamagnaat en miljardair. Éric Zemmour is de radicaalrechtse polemist en journalist die, hoewel officieel nog geen kandidaat, regelmatig als nummer twee opduikt in de peilingen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar — achter president Emmanuel Macron, maar voor Marine Le Pen.

In krantenartikelen heet Bolloré steevast de „Franse Rupert Murdoch” en zijn 24-uur-nieuwszender CNews „het Franse Fox News”.

Hij heeft sinds 2000 een steeds groter media-imperium opgebouwd, en gebruikt dat om een steeds radicaler conservatisme uit te dragen.

Bolloré, zo schrijft Le Monde in een lang exposé dat vorige week verscheen, is een man met een missie: ervoor zorgen dat Macron volgend jaar niet wordt herkozen. „Het is een oorlogsverklaring van een 69-jarige captain of industry, een blitzkrieg tegen een jong staatshoofd die hij in het stof wil zien bijten in april 2022.”

Borrelende woede

De krant situeert het moment waarop Bolloré zich tegen Macron keerde in juni van dit jaar, wanneer de zakenman op bezoek komt in het Élysée. Hij reageert gepikeerd wanneer Brigitte Macron hem vraagt waarmee ze hem kunnen helpen, een vraag die de first lady naar het schijnt aan alle bezoekers stelt. „Dank u mevrouw. Met niets,” antwoordt Bolloré droogjes.

Bollorés woede is dan al een tijdje aan het borrelen. Hij is ervan overtuigd dat Macron achter het hoger beroep zit in een corruptiezaak in Togo, waarin hij schuldig had gepleit en akkoord was gegaan met een boete van twaalf miljoen euro. Hij gelooft dat Macron de baas van het luxebedrijf LVMH, Bernard Arnault, heeft aangespoord om mee te dingen naar de mediagroep Lagardère die Bolloré zelf op het oog had. En dat het opnieuw Macron was die aan Angela Merkel heeft gevraagd om ervoor te zorgen dat de Duitse Bertelsmann-groep de tv-zender M6 niet aan hem maar aan de TF1-groep zou verkopen. Had Macron tijdens een etentje in 2020 georganiseerd door oud-president Nicolas Sarkozy niet gezegd: „Maar hou nu toch eens op! U koopt werkelijk alles.”

Ontslagen hoofdredacteur

Als hoofdaandeelhouder van de Vivendi-groep controleert Bolloré de groep Canal+, met al zijn afgeleide zenders, waaronder ook CNews. Via Prisma Media domineert hij detijdschriftenmarkt. Hij was al de tweede grootste boekenuitgever; met de overname van Lagardère, dat onder meer Hachette in zijn portefeuille heeft, wordt hij de grootste. Met Lagardère verwierf Bolloré ook de radiozender Europe 1, het weekblad Paris Match en de krant Journal du Dimanche.

Hervé Gattegno, hoofdredacteur van beiden, werd ontslagen en vervangen door twee rechtse 70-plussers: Patrick Mahé en Jérôme Bellay.

Serge Nedjar, de man die in 2016 CNews op poten zette voor Bolloré , zegt in interviews graag dat hij niet eens wist wat Fox News was toen hij begon. Volgens hem bedient CNews gewoon een publiek dat in het bestaande tv-aanbod niets vban zijn gading vond.

„De mensen zijn het politiek correcte beu. In Frankrijk is de informatievoorziening al dertig of veertig jaar in de handen van mensen die allemaal hetzelfde zeggen,” zegt hij tegen The New York Times. En in de Journal du Dimanche: „Wij waren de eerste die gevoelige en explosieve thema’s aankaartten zoals veiligheid, migratie, of het geweld in onze steden, thema’s die onze concurrenten links laten liggen.”

Het was Vincent Bolloré zelf die Éric Zemmour in 2019 een dagelijks programma gaf op de tv-zender CNews. Sindsdien zijn de kijkcijfers verdriedubbeld en is CNews de grootste 24-uur-nieuwszender geworden.

„Bolloré en Zemmour dineren minstens één keer per maand, en zij bellen mekaar dagelijks,” schrijft Le Monde. „Het is alsof CNews zich ten dienste heeft gesteld van de bijna-kandidaat.”

Zakenman Bolloré stond vroeger nooit bekend als ultrarechts. Is het de leeftijd? Bolloré wordt volgend jaar zeventig, dan geeft hij het stokje aan zijn jongste zoon Cyril. Wil hij alsnog zijn stempel drukken op het Frankrijk dat hij achterlaat?

Feit is dat hij een denktank heeft opgericht die „het verdedigen van de Franse identiteit” als doel heeft. Volgens Le Monde is Bolloré oprecht gaan geloven in de ideeën van mensen als Zemmour. „Zoals veel mannen van zijn generatie kan hij heel kwaad worden over het wokisme. Hij vindt dat de witte man bedreigd wordt door de dekoloniale ideologie. Hij is gaan geloven in de oorlog tussen de beschavingen.”

In het Élysée zouden de alarmbellen zijn afgegaan en in de wandelgangen van de macht spreekt men tegenwoordig over EZB, weet Le Monde: Éric-Zemmour-Bolloré.