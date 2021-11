‘Weg met dat taboe op de groei van Amsterdam’

Na tien jaar zit het erop. Met een rede in de voormalige Lutherse Kerk nam planoloog Zef Hemel (1957) deze week afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarmee zet hij een punt achter meer dan anderhalf decennium denken en plannen smeden over en voor de stad Amsterdam – eerst als plaatsvervangend directeur Ruimtelijke Ordening van de gemeente, vanaf 2012 als hoogleraar. Klaar is hij nog niet, Hemel gaat voor de Metropoolregio Amsterdam aan de slag met duurzaamheid.

Om zijn afscheid luister bij te zetten schreef Hemel een vuistdik boek over zijn Amsterdamse jaren: Er was eens een stad. Visionaire planologie. Hij deed dat, zegt Hemel, als „verantwoording richting de burgers” voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. Het boek combineert een gedetailleerde uiteenzetting over de nota’s die hij schreef en tentoonstellingen die hij organiseerde met portretten van internationale planologen wier werk hem inspireerde, zoals Jane Jacobs en John Friedman.

Hemels ideeën over ruimtelijke ordening, stedenbouw en infrastructuur zijn altijd prikkelend en controversieel. Zo vindt hij dat Amsterdam moet doorgroeien naar een ‘global city’ met twee miljoen inwoners, is hij een voorstander van hoogbouw, bepleitte hij de verplaatsing van luchthaven Schiphol om plaats te maken voor een nieuwe stad, en stelde hij voor om een „tweede toeristencentrum” te bouwen aan de Zuidas, compleet met casino, mall, concertzaal en overdekte klimaatdome.

Mijn boek is misschien zeldzaam naïef. Maar dit is wel hoe ik het zie

Hemels bewonderaars prijzen zijn visionaire blik. Tegenstanders heeft hij ook. Die verwijten hem te ‘groots’ te denken, te weinig oog te hebben voor kleinschaligheid en niet kritisch genoeg te staan tegenover de uitwassen van het kapitalisme. Hemel heeft een „waandenkbeeld van de megastad”, schreef voormalig hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw ooit.

Ook Hemel zelf ziet dat zijn optimistische, op groei gerichte toekomstverhaal de tijdgeest niet mee heeft. „Het wantrouwen is groter dan ooit. Andere narratieven zijn dominanter dan dat van mij. Mijn boek is daarom misschien zeldzaam naïef, geschreven in de hoop dat het verhaal echt kan veranderen. Maar dit is wel hoe ik het zie.”

Een afscheidsinterview in vier thema’s, aan de hand van citaten van Hemel zelf.

Vrij Nederland, 2015

„Met twee miljoen inwoners kan Amsterdam ook nog een heel fijne stad zijn, zonder megalomaan te worden.”

„Amsterdam is een grote stad, een global city, maar ook verrassend klein. Daarom ben je geneigd om de kracht van Amsterdam te onderschatten. Maar Amsterdam behoort tot een netwerk van honderd mondiale steden die de toekomst van het kapitalisme bepalen. De stad móét die rol spelen van global city. Ook als we tegenstribbelen gaat het gebeuren.”

„In 2015 heb ik gezegd: de bevolking van Amsterdam moet naar twee miljoen. De politiek zat nog helemaal in de crisismodus. De planvorming was voor járen stilgelegd. Ik zei: je explodeert als je niets doet. Maar het college heeft het narratief van de global city niet overgenomen. Er werden jaarlijks bouwproductiecijfers bekendgemaakt: kijk ons eens even hard bezig zijn. Er is ook veel op leefbaarheid ingezet. Maar een toekomstverhaal hebben ze niet verteld. Politiek is hijgerig geworden, korte termijn. Wij burgers hebben geen idee meer waar we naartoe gaan, we verkeren in grote onzekerheid.”

„In die onzekerheid is een ander narratief gegroeid. Iedereen trapte op de rem. Burgers gingen zeggen: dit willen we niet. Het woord ‘groei’ is besmet geraakt, je mag dat woord niet meer gebruiken. Net als dat je niet meer mag praten over een ‘Derde Gouden Eeuw’ voor Amsterdam. Mensen realiseren zich niet dat je met een taboe op groei de stad op slot zet. Ik vind dat not in my backyard-gedrag van de ergste soort. Ik kan er wel om janken.”

Zef Hemel: „De stad moet ook de hoogte in.” Foto Merlijn Doomernik

„We moeten méé. De economie kun je niet sturen. De banen groeien in Amsterdam als een gek, maar de woningen komen er maar niet. We moeten dus gaan bouwen. En hóé. De stad moet daarbij ook de hoogte in. Wonen in hoogbouw heeft in Amsterdam een beladen geschiedenis, door de mislukking van de Bijlmermeer. Dat trauma moeten we opzij zetten. Ik zeg daarmee niet dat wonen in hoogbouw voor iedereen fantastisch is. Echt niet.”

„We moeten het regionaal organiseren, het Rijk op afstand houden. We hebben nog steeds een stelsel waarin Den Haag naar de gemeentes kijkt. Maar de regio Amsterdam moet niet gaan wachten op het Rijk. We moeten zelf zeggen: die IJmeerverbinding is nodig, we gaan hem aanleggen. Is Pampuseiland op IJburg bouwrijp? Hup, bouwen!”

„De rest van Nederland hangt aan de global city Amsterdam. Nu het in Amsterdam helemaal overkookt, zie je zelfs helemaal in het noorden van het land de prijzen stijgen. En als er straks een geweldige klap komt vanwege de inflatie, dan zakt het daar weer helemaal in elkaar. Maar hier in Amsterdam niet.”

„Het Rijk is van de verdelende rechtvaardigheid: eerlijk spreiden over het hele land, iedereen bedienen met bouwen. Maar we moeten accepteren dat er verschillen zijn. Gelukkig zijn we een egalitair land. Doordat we er zoveel politieke energie in steken, zijn we altijd nog heel wat rechtvaardiger dan New York of Londen. Toch kun je de ogen niet sluiten voor wat komen gaat. Zijn we wel opgewassen tegen deze mondiale krachten?”

NRC, 2020

„Het toerisme is een wicked problem. We gaan het ook niet oplossen.”

„Toerisme raakt aan alles; de middenstand, cultuur, infrastructuur, wonen. Dat maakt het een wicked problem. Het probleem van overtoerisme komt niet door beleid. Amsterdam Marketing voerde acht jaar geleden triomfen, maar het heeft niets met hun werk te maken. Massatoerisme komt door wereldwijde groei van de middenklasse en door de smartphone-revolutie: Airbnb, boekingsites, selfie-hotspots.”

„Het massatoerisme overviel de stad. En nog steeds is het geen volwaardige portefeuille in het gemeentebestuur, maar zit het in de marge van Economische Zaken. De wethouder die het meest in actie kwam, was interessant genoeg Laurens Ivens van Wonen. Hij probeerde Airbnb te temmen, als een soort Don Quichot.”

„Amsterdam heeft de binnenstad meer dan honderd jaar lang verkocht aan de buitenlandse toerist. De binnenstad is voor het gemeentebestuur een economische ruimte geweest, geen leefruimte. En daar heeft het gemeentebestuur zijn vingers aan gebrand. Toen het gemeentebestuur het probleem van massatoerisme eenmaal wél onderkende, was het beleid gericht op afremmen, verbieden of andere maatregelen nemen.”

„Mijn hoop was dat in coronatijd iedereen de tijd zou nemen om écht na te denken over het toerisme in de stad. Er waren grote verwachtingen, ook onder bewoners. Maar we hebben het moment laten passeren. Burgemeester Femke Halsema heeft 88 maatregelen gepresenteerd, die staan niemand op het netvlies. Het raadsdebat over die maatregelen ging alleen maar over coffeeshops en prostitutieramen – en helemaal niet over toerisme. Het vertrouwen van bewoners in bestuur is niet gegroeid.”

„Op een gegeven moment kwam er een burgerinitiatief dat zei: begrens het aantal toeristen per jaar op twaalf miljoen. Uiteindelijk koos het gemeentebestuur voor twintig miljoen als maximum. Maar dat is gewoon het niveau van toerisme op het hoogtepunt, vlak voor de eerste lockdown. En dat was nou juist het probleem!”

NRC, 2019

„Laten we een dependance van de Keukenhof openen aan de Zuidas.”

„In 2019 vroeg burgemeester Halsema mij om een visie te ontwikkelen op de binnenstad. Ik stelde voor om een tweede toeristencentrum te openen op de Zuidas, met hoogwaardige voorzieningen. We moeten de processie van toeristen door de binnenstad verleggen. Dat kan, omdat straks alle internationale treinen op station Zuid zullen stoppen. Nu gaan toeristen met hun rolkoffer vanaf het Centraal Station de Wallen op, straks ga je met je rolkoffer de Zuidas op. We moeten de kaart van Amsterdam honderdtachtig graden omdraaien.”

„Mijn visie werd vanaf het begin af aan heel slecht begrepen. Mensen denken dat het toerisme met een tweede centrum verder zal groeien. Maar dat is niet zo: ik verleg het alleen maar. Ik zou ook mijn boekje te buiten zijn gegaan: Halsema had gevraagd om een visie op de binnenstad, niet een visie op de Zuidas. Maar een visie moet ook iets verrassends hebben, snap je?”

„Ik denk dat mijn verhaal te vroeg kwam. Dat is de tragiek van mensen die visionair genoemd worden. Visies zijn schaars, niemand weet hoe je ermee moet omgaan. Mijn visie werd door de hele Stopera behandeld als een plan. Als plan sloot het niet aan bij de projectmanagers, of de dienst Zuidas. De gemeente is volledig project- en portefeuillegericht. Als je iets niet als project inricht, wordt iedereen boos. Mijn visie kon nergens landen in de organisatie.”

„Ik weerspreek dat Halsema mijn visie in een la heeft gestopt. Er zijn 88 maatregelen bedacht. En de burgemeester zei meteen: ‘Ik wil de binnenstad teruggeven aan de Amsterdammers.’ Dat is framing die ík heb bedacht. En het is de kérn van de oplossing. Daarom is het voor Amsterdam een ongelofelijk belangrijk stuk geweest.”

„Zelf ben ik door ontzettend veel mensen benaderd. Honderden reacties heb ik gekregen naar aanleiding van mijn visie – ik heb het nauwkeurig bijgehouden. Een dag nadat ik over de plannen vertelde in NRC werd ik gebeld door een grote ondernemer uit Duitsland, die een klimaatdome op de Zuidas wil bouwen. De RAI, het Tropenmuseum en Artis zijn naar me toegekomen voor goede raad. Ik heb tijdens de lockdowns allemaal adviezen gegeven buiten de gemeente om, via mijn leerstoel.”

NRC, 2015

„We zullen moeten wennen aan tijdelijke contracten, ook in het wonen, aan vreemden om ons heen.”

„Ik heb dit gezegd toen de stad zichzelf op slot had gezet, in de vorige crisis. Er was een gigantische achterstand ontstaan in de planning. Bouwen duurt altijd heel lang – zeker als je als stad een bouwstop afkondigt. In die toestand heb ik gezegd: we moeten iets verzinnen, met flexibele huurcontracten konden we de vaart erin houden. Het gaf woningcorporaties de ruimte om iets te doen.”

Zef Hemel over flexibele huurcontracten: „Ik heb me daarin vergist.” Foto Merlijn Doomernik

„Met die tijdelijke contracten is het allemaal vreselijk uit de hand gelopen. Ze staan nu symbool voor de wooncrisis. Ik heb me daarin vergist. Je maakt nu eenmaal wel eens verkeerde inschattingen.”

„Waar ik me ook in heb vergist, is de ‘we are the city’-beweging. Het claimen van de stad. Het begon als een sympathiek initiatief: stadmaken, moestuintjes, grip krijgen op je omgeving. Maar het is een grimmig, boos narratief geworden, met gevaarlijke kanten. Niet meer willen bouwen. Een ondertoon van: weg met jullie, oprotten! Het narratief tegen groei is heel krachtig. De basis is woede en ongenoegen. Het zijn geen toekomstvisies, het zijn doembeelden. Die lieve stadmakers, daar zijn we wel vanaf.”

„Het protest is ook door Occupy, de gele hesjes en Extinction Rebellion populistisch geworden. Het is beangstigend, al dat protest. In Parijs heb ik gezien hoe de gele hesjes de stad binnenkwamen. Echt geen lekkere soort mensen. De boerenprotesten vond ik ook doodeng.”

„Overal heerst wantrouwen. Zelf maak ik dat wantrouwen ook mee: via sociale media krijg ik enorme vuilbekkerij over me heen. We zijn bijna zover dat alles wat politici zeggen, verkeerd is. Dus moeten we stoppen met verwachten dat het verhaal voor Amsterdam uit de Stopera komt. Want als het uit de Stopera komt, dan schieten we het af.”

„Ik maak me zorgen. Over de woede, over het gebrek aan intellectueel klimaat in de stad. Zelfs in het vrije Amsterdam durven we niets meer te zeggen. Iedereen snoert elkaar de mond. Ik lees met steeds minder plezier de kranten.”

„In mijn boek schrijf ik met veel liefde over begin jaren tachtig in Amsterdam. Wat een waanzinnige tijd was dat! De hele wereld kwam hierheen en er heerste cultureel en maatschappelijk optimisme. Dat is helemaal weg.”

„We eindigen nu wel heel pessimistisch, hè? Er is ook hoop: we kunnen onszelf corrigeren.”

Zef Hemel: Er was eens een stad. Visionaire planologie, Uitgeverij Pluim, 416 blz., € 34,99.

CV Zef Hemel Zef Hemel (Emmen, 1957) studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als rijksambtenaar in Den Haag was hij hoofdauteur van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001). Tussen 2004 en 2014 werkte Hemel als plaatsvervangend directeur bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam. Van 2012 tot en met 2021 bekleedde hij de Wibautstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de UvA. Vanaf volgend jaar werkt Hemel voor de Metropoolregio Amsterdam.