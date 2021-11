Wat wilde Tim Hofman eigenlijk vragen aan Sywert van Lienden? Alleen of hij die miljoenen teruggeeft?

Tim Hofman, die als een onecht kind van Frits Bom en Pieter Storms huisjesmelkers en ander gespuis het leven zuur maakt, had mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden op de korrel, hoorde ik. Dus keek ik donderdagmiddag op Youtube, waar om vier uur #BOOS (BNNVARA) online kwam. Rap zette Hofman de voorgeschiedenis uiteen. Hij belde met het ministerie van VWS, dat de mondkapjesdeal laat onderzoeken en bevestigde dat Van Lienden geen geheimhoudingsplicht heeft. Toch liet deze per mail weten geen interview te willen geven. Hij vroeg Hofman zijn gezin en medewerkers niet lastig te vallen. „Dat respecteren wij”, zei Hofman en hij reed naar de bedrijfsverzamelvilla waar het kantoor van de Relief Goods Alliance is gevestigd.

Onderweg liet hij een privéberichtje uit het begin van de coronacrisis zien, toen de als weldoener poserende Van Lienden hem had gevraagd of hij nog mensen kende „met geld over en een groot hart”. Mensen met geld wel, luidde het #BOOS-commentaar nu. Bij het kantoor hoorde men dat het bedrijf zou zijn verhuisd. Hofman liet een collega nogmaals aanbellen. Weer niks. Uiteindelijk kreeg hij Van Lienden aan de telefoon. Die zei routineus „geen interesse” te hebben, alsof hij een colporteur met tupperware afpoeierde.

Ergerlijk, maar inmiddels begon ik ongeduldig te worden. Want wat had Hofman Van Lienden nu eigenlijk precies te vragen of te zeggen, behalve dat hij 9 miljoen euro mondkapjeswinst terug moet geven? Had hij eigenlijk wel een vraag? Helaas, daar was de uitzending afgelopen en begon de aankondiging van deel twee waarin, zo zagen we, een compagnon van Van Lienden zal vertellen dat hij geen probleem ziet in zijn handelswijze. Ook werd er achter Sywert aangerend. Je vraagt je af waarom #BOOS niet met deel 2 begonnen is. Hofman heeft de lat weleens hoger gelegd voor zichzelf.

‘Great reset’

Een paar uur later ging Danny Ghosen in Danny’s wereld (VPRO) buurten bij evangelisten die in plaats van ‘pandemie’ liever ‘plandemie’ zeggen. Immers: „Corona is een figurant in het toneelstuk dat dictatuur heet.” Van daar rolden de preken door naar de ‘great reset’. „Dit zijn de weeën van de eindtijd, straks komt de geboorte van de nieuwe tijd.” Complottheorieën waar, zou de oude katholiek Gerard Reve zeggen, Gods zegen op rust.

Zorgwekkend, zeker ook gezien het grote vertrouwen dat de gelovigen in hun voorgangers stelden, maar ook hier miste ik de vraag waarmee Ghosen – een van de beste verslaggevers op tv – op pad was gegaan. Uiteindelijk liep deze reportage uit op botsende opinies. Ghosens stelling dat mensen die kwamen voor de Bijbel QAnon door de strot geduwd kregen, maakte geen indruk. Wist hij dat destijds ook over Jezus werd gezegd dat hij een demon had?

Gelukkig zat er in Nieuwsuur een voorbeeldige reportage, met een heldere en actuele vraag: wat gebeurt er als een boer wordt onteigend? We hoorden een veehouder uit de Krimpenerwaard die vertelde in 61 jaar amper een nacht buiten de boerderij te hebben geslapen. We zagen de rechter in windjack en met een rijtje deskundigen over het land lopen om de waarde te bepalen. Farmers Defence Force foeterde over onteigenen „voor natuur”, alsof „natuur” de nieuwste list van de baarlijke duivel was.

Twee eerder deels onteigende boeren beweerden dat die nieuwe natuur een bende was en zeiden dat „als ze goed hadden betaald, het makkelijker was geweest om eroverheen te komen”. Zo kwam in tien minuten van alles voorbij: de wens van de overheid om alles zorgvuldig af te handelen, de onvermijdelijke pijn bij de boeren en de rol van geld. Voor een zoveelste uitwisseling van standpunten was Nieuwsuur niet gekomen, de journalist wilde gewoon even kijken wat er aan de hand was.