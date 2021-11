Waarom wordt een telefoon warm als die draadloos wordt opgeladen?

Het draadloos opladen van een telefoon voelt misschien modern, maar de onderliggende technologie is al aan het einde van de 19de eeuw uitgevonden door Nikola Tesla. Hij gebruikte magnetische inductie om lampen draadloos van energie te voorzien.

Draadloos laden maakt gebruik van diezelfde magnetische inductie om energie draadloos te versturen tussen twee spoelen. In de eerste spoel, de zender, wordt met wisselstroom een magnetisch veld opgewekt. Doordat de stroom constant verandert, verandert het magneetveld ook constant. Dat veld wordt opgepikt door de tweede spoel, de ontvanger, in de telefoon. Daar wordt dit magneetveld via het omgekeerde principe omgezet in een wisselstroom. Die stroom wordt gebruikt om de telefoonbatterij op te laden.

Maar bij dit proces warmt de telefoon wel op. Hij wordt veel warmer dan bij bedraad opladen. Hoe kan dat?

Dat komt doordat veel van de energie in het proces verloren gaat in warmte , zegt Bart Smolders, hoogleraar elektromagnetisme aan de TU Eindhoven. De metalen draadjes in de spoelen hebben een weerstand. Die weerstand probeert de bewegende elektronen tegen te houden. De elektronen botsen dan tegen de atomen van de stroomdraad. Bij die botsing wordt de bewegingsenergie van de elektronen deels omgezet in warmte. Hoe hoger de stroom is, hoe meer warmte vrijkomt. Er zijn wel mogelijkheden om die verwarming te verminderen, volgens Smolders. „Je kunt de draadjes in de spoel dikker maken, dan hebben ze minder weerstand. Maar het lastige is dat het in het geval van een telefoon maar heel weinig ruimte mag innemen.” Een andere mogelijkheid is om een materiaal met een lagere weerstand te gebruiken, maar dat is duurder.

Sowieso is de efficiëntie van draadloos laden lager dan bedraad, zegt de hoogleraar. „Je gooit vaak zomaar 40 tot 50 procent weg van de energie die je erin stopt. Dat is een fundamentele tekortkoming van het systeem. Het magnetische veld dat de zendspoel opwekt straalt namelijk alle kanten op, ook waar het ontvangende spoeltje niet zit.” Maar dat verlies voel je niet in warmte.

Een pannetje water koken

Volgens een test van technologiewebsite ZDNet warmt een telefoon op tot ongeveer 35°C tijdens het draadloos laden. Dat is geen temperatuur waarbij de telefoon schade oploopt. Hoewel de temperatuur lokaal wel hoger kan zijn, benadrukt Smolders.

Is die restwarmte dan ook nuttig bruikbaar, bijvoorbeeld om een pannetje water mee te koken? „Nee, het gaat om relatief kleine vermogens”, zegt Smolders. Om een telefoon vol te laten gebruik je zo’n 10 à 20 wattuur (36.000 tot 72.000 joule). Stel dat daar 5 wattuur van naar warmte in de telefoon gaat, dat is dan 18.000 Joule. Een liter water met 90 graden verwarmen kost je ruim twintig keer zo veel energie. „Alleen in de winter, als het koud is, kan je de warmte nuttig gebruiken om je kamer een heel klein beetje mee te verwarmen.”

Ook zit er een beveiliging in het laadsysteem om te voorkomen dat energie geleverd wordt aan andere metalen objecten, foreign object detection heet dat. De twee spoelen in de zender en ontvanger communiceren met elkaar en vergelijken de verzonden en ontvangen vermogens. Als het verschil daartussen groot is, wordt een deel van de energie waarschijnlijk door een ander object opgenomen. Dat kan het andere object verwarmen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen stopt de energietoevoer dan.