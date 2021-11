Vrijspraak voor Amerikaanse tiener die twee Black Lives Matter-betogers doodschoot

De 18-jarige Kyle Rittenhouse, die vorig jaar twee Black Lives Matter-betogers doodschoot in het Amerikaanse stadje Kenosha, is vrijdag vrijgesproken. Dat meldt persbureau Reuters. De jury accepteerde vrijdag na 26 uur van beraad zijn uitleg dat hij handelde uit zelfverdediging en acht hem daarom niet schuldig aan tweevoudige moord en drie andere aanklachten.

Rittenhouse barstte na zijn vrijspraak in huilen uit, viel op de grond en moest weer in zijn stoel geholpen worden. Een van zijn advocaten liet weten dat de tiener „opgelucht” is en er naar uitkijkt „weer verder te kunnen met zijn leven.”

Hij reisde in augustus 2020 af naar het in de staat Wisconsin gelegen Kenosha waar toen felle antiracismeprotesten, verzameld onder de noemer Black Lives Matter, aan de gang waren. Die gingen vergezeld van brandstichting en plunderingen. Rittenhouse wilde tijdens de protesten naar eigen zeggen de orde bewaren als zelfverklaard burgerwacht, maar schoot toen twee betogers dood en verwondde een derde persoon.

George Floyd en Jacob Blake

„Ik gebruikte dodelijk geweld om de dreiging te stoppen die mij aanviel”, zei Rittenhouse vorige week in de rechtszaal. Volgens hem kwam de 36-jarige Joseph Rosenbaum achter een auto vandaan om hem aan te vallen had hij de tiener eerder met de dood bedreigd. Rittenhouse doodde hem met vier kogels uit zijn semi-automatische AR-15 en schoot daarna ook de 26-jarige Anthony Huber en de 27-jarige Gaige Grosskreutz neer. Huber overleefde dat niet en Grosskreutz raakte ernstig gewond.

De schietpartij vond plaats tijdens een onrustige zomer vol Black Lives Matter-protesten naar aanleiding van de dood van de zwarte man George Floyd door het handelen van een witte politieman in Minneapolis en later het doodschieten van de zwarte man Jacob Blake in Kenosha. In Kenosha heerst angst dat de vrijspraak van Rittenhouse tot nieuwe onrust in de stad zal leiden. Rondom de rechtbank hadden zich vrijdagmiddag lokale tijd tientallen demonstranten verzameld.

De ouders van slachtoffer Anthony Huber laten via hun advocaten weten dat „hun hart gebroken is” door de uitspraak. Volgens hen geeft het vonnis „de onacceptabele boodschap af dat burgers in welke stad dan ook kunnen verschijnen, geweld uitlokken en vervolgens het gevaar dat ze hebben gecreëerd gebruiken als rechtvaardiging voor het neerschieten van mensen op straat.”

President Joe Biden zei in een eerste reactie dat hij de uitspraak van de jury respecteert. „Ik accepteer wat de jury heeft beslist. Het jurysysteem werkt, we moeten ons eraan houden.”

Kritiek op rechter

Tijdens de rechtszaak was er veel kritiek op 75-jarige rechter Bruce Schroeder. Hij zou volgens critici op de hand zijn van Rittenhouse. Zo maande hij de aanklagers niet te spreken van ‘slachtoffers’ maar van ‘overledenen’, terwijl hij de verdediging wel toestond betogers ‘relschoppers’ en ‘plunderaars’ te noemen.

Ook maakte hij een racistisch getinte opmerking over Aziatisch eten en had hij een ringtone van het nummer God Bless the U.S.A, dat ook gedraaid wordt op rally’s van voormalig president Donald Trump.

Na de vrijspraak zei Schroeder dat hij zich „geen betere jury had kunnen wensen”, verwijzend naar hun aandacht voor de zaak.