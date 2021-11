Verzetsstrijder Gisela Söhnlein op 100-jarige leeftijd overleden

Verzetsstrijder Gisela Wieberdink-Söhnlein is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Verzetsmuseum Amsterdam vrijdag bekendgemaakt. Söhnlein verwierf bekendheid als verzetsstrijder die concentratiekamp Ravensbrück wist te overleven. Ze heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog veel joodse kinderen helpen onderduiken. Voor haar verzetsdaden heeft ze verschillende onderscheidingen ontvangen.

Söhnlein werd geboren in Chili en verhuisde in 1925 naar Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Söhnlein in Amsterdam, waar ze een studie rechten volgde. Ze woonde in hetzelfde huis als verzetsstrijder Piet Meerburg en zo kwam ze in aanraking met de Amsterdamse Studenten Groep. Deze verzetsgroep probeerde onderduikadressen te vinden voor joodse kinderen. Samen met Hetty Voûte bracht Söhnlein tussen 1942 en 1943 vele kinderen naar veilige huizen door het hele land.

Om die reden werden de twee vrouwen in 1943 opgepakt nadat ze waren verraden door een stel dat ze een onderduikadres had aangeboden. Via twee kampen in Nederland belandden de vrouwen uiteindelijk in concentratiekamp Ravensbrück. In het Verzetsmuseum wordt beschreven hoe ze in de kampen hoop bleven koesteren, onder meer door zelfverzonnen liedjes te zingen onder de namen Pooh & Piglet. Vlak voor het einde van de oorlog werden de twee verzetsstrijders bevrijd door het Zweedse Rode Kruis. De twee bleven de rest van hun leven bevriend. In 1988 kregen zij en Voûte de Yad Vashem-onderscheiding voor hun hulp aan vervolgde joden.

Söhnlein maakte na terugkomst in Nederland haar studie rechten af in Amsterdam. Ze trouwde met Ate Wieberdink die in 2006 op 89-jarige leeftijd overleed. Over haar keuze voor het verzet zou ze hebben gezegd dat het „gewoon moest gebeuren”. Bij een tentoonstelling over verzetshelden die NRC in 2011 bijwoonde zei Wieberdink-Söhnlein dat ze tijdens het verzet niet continue in angst leefde: „Ik was niet bang. Dom eigenlijk.”

Lees ook dit verhaal uit het archief: Heldinnen