Valentino Rossi, een charismatische ambassadeur van de motorsport

Een topcoureur uit de MotoGP die vijfentwintig jaar in verschillende klasses op het hoogste niveau heeft gepresteerd, race na race en kampioenschap na kampioenschap won en records brak, heeft zijn carrière beëindigd. Valentino Rossi was onvoorspelbaar: tijdens races zag en benutte hij mogelijkheden die anderen niet zagen. En als andere coureurs die wel opmerkten, dan durfden ze vaak niet in het gaatje van een halve meter te duiken en een inhaalactie te wagen, of in de laatste ronde binnendoor met de knieën over het asfalt de koppositie over te nemen.

Rossi was een fenomeen op de motor én in de manier waarop hij communiceerde over zijn sport. Met zijn persoonlijkheid, talent en vakmanschap heeft hij de motorsport een ander gezicht gegeven. In zijn interviews waren de specifieke technische analyses op het niveau van dat van de beste monteurs en ingenieurs. Hij had de humor van de beste komieken en het hart van de meest gepassioneerde motorsportfan. Rossi, 42 jaar oud, heeft zoveel teweeggebracht. Hij gold niet alleen als voorbeeld van veel jongere Italiaanse coureurs – zijn invloed was wereldwijd en strekte zich uit tot mannen en vrouwen in andere takken van sport. Velen raakten door hem geïnspireerd. Ook buiten de sport, zoals onder meer blijkt uit het eredoctoraat voor communicatie dat hij in zijn geboorteplaats van de Universiteit van Urbino kreeg, als rolmodel voor studenten.

Zijn drijfveer om maar te blijven presteren was ongekend. De grote rivalen onder zijn leeftijdgenoten verdwenen in de loop der jaren van het toneel, nieuwe rivalen die veel jonger waren dienden zich aan en ook die werden door Valentino Rossi netjes op hun plek gezet.

Niet altijd kon hij tijdens kwalificaties het beste uit zichzelf en zijn machine halen, maar vervolgens presteerde hij dan in de races niet zelden weer het onmogelijke, door van ver achterin het deelnemersveld naar de overwinning te rijden. Enkele van de meest bizarre comebacks in motorraces staan op zijn naam. En hoewel hij de laatste jaren nog slechts sporadisch op het podium stond, bleef zijn invloed onverminderd groot.

Rossi was zich als publiek figuur niet alleen maar bewust van zijn voorbeeldfunctie. Hij investeerde ook in jong talent dat anders niet de kans zou krijgen om te racen, met een opleidingsprogramma waar vooral Italiaanse talenten aan de slag konden. De VR46 Riders Academy bracht jongens voort die nu behoren tot de snelste MotoGP-coureurs. Ook creëerde hij een grote achterban die met hem de wereld over reisde. Zoals het legioen achter het Nederlands elftal de speelsteden overal oranje maakt, zo overspoelden supporters van Rossi steden wereldwijd met een gele golf en het onvermijdelijke startnummer 46. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in zijn vaderland prees de charismatische en ondeugende Rossi als een ambassadeur van Italië.

Ook mijn respect voor Valentino Rossi is groot, voor de sportman en de mens. Ik ben benieuwd hoe hij na zijn rijke carrière als coureur van zich zal doen spreken.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.