SP Rotterdam geschorst door landelijke bestuur, mogelijk geen verkiezingsdeelname

Het landelijke bestuur van de SP heeft het afdelingsbestuur van Rotterdam geschorst. Dat bevestigt de Rotterdamse lijsttrekker en oud-Rood-voorzitter Arno van der Veen vrijdag aan NRC. Het bestuur zou te weinig hebben gedaan om drie kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, die geen SP-lid zijn, te weren. Het lokale bestuur zegt in een verklaring zich te willen „beraden” over de toekomst.

Van der Veen zegt dat het Rotterdamse bestuur, dat wel lid is van de partij, donderdagavond per mail op de hoogte is gebracht van de schorsing. Verder stelt hij dat het afdelingsbestuur sinds begin november op „allerlei manieren” heeft geprobeerd in gesprek te gaan met het landelijke partijbestuur. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Gemeenteraadsverkiezingen

Een driekoppige commissie van oudgedienden neemt in opdracht van het landelijk bestuur het afdelingsbestuur over en moet onderzoeken of nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart tot een nieuwe lijst die wel aan de partijstatuten voldoet, kan komen. Wanneer dat niet lukt, kan de SP in Rotterdam mogelijk niet deelnemen aan de verkiezingen. Van der Veen: „De commissie moet van goede huize komen om de afdeling te overtuigen dat het anders moet.”

Er speelt al langer een conflict binnen de SP. Die vindt dat de voormalige jongerenbeweging Rood en het discussieplatform Marxistisch Forum (MF) politieke partijen zijn. Rood en MF stellen op hun beurt dat ze organisaties binnen de SP zijn. De SP staat lidmaatschap van (één van) beide niet toe, omdat SP’ers alleen lid mogen zouden mogen zijn van één politieke partij.

Volgens Van der Veen staat „nergens” in de statuten en andere partijregels beschreven dat mensen die op een kandidatenlijst willen komen ook lid moeten zijn van de SP. Ook beklaagt hij zich over het feit dat van de „duizend leden” die lid zijn van zowel Rood als SP en/of het Marxistisch Forum, meer dan dertig een brief hebben gekregen over het einde van hun SP-lidmaatschap.

Volgens hem worden de „meest in het oog springende” leden gestraft, omdat ze zich kritisch uitlaten over de politieke koers van de partij. De kritische jongeren zeggen dat ze de SP rechtser zien worden en dat te weinig wordt nagedacht over oplossingen voor de klimaatcrisis en de groeiende sociale ongelijkheid.

Tussen het landelijk bestuur en de afdeling Utrecht speelt een soortgelijk conflict.