Piloot aan de grond in een Hongkongs kamp

En dan hoor je opeens dat je 21 dagen in een quarantainekamp in de buurt van Hong Kong Disneyland moet zitten. Het overkwam de Nederlandse piloot Eva Claire Marseille toen ze na een vlucht vanuit Frankfurt aankwam in Hongkong, de plek waar ze woont. Ze kon niet naar huis en werd naar Penny’s Bay Quarantine Centre gestuurd, waar plek is voor zevenduizend mensen. Hongkong heeft zeer strenge coronamaatregelen en dit kamp is onderdeel van de strategie om het virus te bestrijden.

Marseille werkt voor de luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific en deelt via haar persoonlijke Instagramaccount flywitheva (233.000 volgers) normaal gesproken vrolijke selfies uit de cockpit, meestal in combinatie met luchtvaartfeitjes en informatie over de Boeing 747 waarmee ze vliegt (De bijnaam van de automatische piloot is George). Volgers krijgen ook beelden van haar reizen en sportieve activiteiten te zien. Ze heeft er succes mee, en zo nu en deelt ze gesponsorde berichten.

Marseille is zeker niet de enige vliegende influencer op Instagram. Neem bijvoorbeeld Patrick Biedenkapp (Pilotpatric), een piloot die naast vliegtuigen ook graag zijn buikspieren laat zien aan zijn 774.000 volgers. Biedenkapp gebruikt dan ook niet voor niets de hashtag #fitpilot. Er zijn ook verschillende Maria’s uit Zweden die hun leven in de luchtvaart delen: Maria Fagerström (mariathepilot, 525.000 volgers) en Maria Pettersson (Pilotmaria, 517.000 volgers). Leuke gezichten in combinatie met bijzondere locaties, het spreekt mensen ook in tijden van vliegschaamte nog aan. Maar wat als de lol opeens weg is?

Op 15 november sloeg de stemming op het account van Marseille om. Hoewel ze negatief getest was op corona, moest ze in quarantaine, samen met andere crewleden van haar vliegtuigmaatschappij. De maatregelen werden genomen omdat drie piloten van Cathay Pacific in Duitsland positief waren getest. Iedereen die in geregistreerd staat als ‘close contact’ moet in quarantaine.

Marseille besloot om beelden van haar karige kamer en van het complex vol met slaapcontainers te delen. Het deed veel volgers meer denken aan een gevangenis dan een hotel. Ze maakte er een bericht bij. „Dit is een persoonlijk account en ik ben geen woordvoerder voor mijn luchtvaartmaatschappij”, schreef ze. Daarna spreekt ze van een zeer gevoelige kwestie en legt ze uit dat communicatie over deze situatie daarom via Cathay Pacific moet lopen. „Maar ik wil mijn platform gebruiken om te laten zien en te vertellen wat er aan de hand is.”

De piloot geeft daarmee aan in een lastige spagaat te zitten, want het kan gevaarlijk zijn om je in harde termen uit te spreken. Het lukt dan ook niet om haar vragen te stellen voor deze rubriek. In een videobericht op Instagram maakt Marseille duidelijk dat ze niet in kan gaan op de vele interviewaanvragen van de pers. „Het bedrijf heeft me gevraagd om neutraal te blijven. Maar ik ben niet neutraal.” Daarom is het beter om niet te veel te praten.

Toch wil de piloot laten zien wat er kan gebeuren in coronatijden, ook als je denkt dat je alle voorzorgsmaatregelen genomen hebt: „We deden gewoon ons werk #thankyouforthesupport #21daysinquarantine.”