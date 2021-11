Ik heb een zuinige man. Hij houdt niet van overdaad, zoals de kinderen maar al te goed weten.

Sinterklaas is nu in het land en ook onze Derek mocht dus zijn schoentje zetten. ’s Ochtends vond hij er een chocoladeletter in. Peinzend zat hij eraan te knabbelen en ineens kwam de vraag: „Mam, bestaat Sinterklaas eigenlijk wel?” Ik vroeg: „Hoezo?” „Nou, ineens dacht ik dat jullie misschien wel stiekem iets lekkers in mijn schoen doen. Maar toen dacht ik, nee dat kan niet, want dat vindt Papa veels te duur.”