Pak verbaal geweld in Kamer aan

Dat het vertrouwen in de democratie in Nederland dit jaar in een duikvlucht is geraakt, is verontrustend. Dat de Tweede Kamer niet in staat lijkt zich te verdedigen tegen een steeds groter wordende subversieve vijfde colonne in eigen huis, is dat evenzeer. Omdat beide ontwikkelingen bij elkaar horen, zijn ze zelfs omineus.

Hubert Smeets is columnist van NRC.

Begin deze maand publiceerden twaalf sociale wetenschappers onder auspiciën van de Erasmus Universiteit een ontluisterend onderzoek naar de effecten van het coronavirus op de democratie. In Nederland blijkt afgelopen jaren het „onderlinge vertrouwen” tussen de burgers licht en het „institutioneel vertrouwen” zelfs sterk te zijn afgenomen. Nog maar 29 procent van de burgers heeft vertrouwen in de landelijke overheid. Bij het begin van de pandemie was dat 69 procent.

Nederland wordt zo een ‘laag vertrouwenmaatschappij’. Kortom, een low trust society à la Oekraïne, dat ook maar 35 procent scoort op het democratierapport van de Amerikaanse denktank Freedom House. Deze aftakeling is niet van vandaag of gisteren. In 2010 peilde het SCP dat 74 procent van de burgers vertrouwen had in de democratische instituties. Vlak voor de virusuitbraak was het vertrouwen gedaald tot 66 procent. Veel politici en talkshow-analisten susten dat die cijfers nu eenmaal op en neer gaan. Begin jaren negentig, tijdens de WAO-crisis na tien jaar premier Lubbers, kwam het vertrouwen in de democratie ook niet verder dan een povere 69 procent.

De analogie mag dan geruststellend zijn, ze gaat niet op.

Agitatie en propaganda

Het verschil met dertig jaar geleden is de politieke constellatie. Toen zaten er negen fracties in de Tweede Kamer en hadden CDA, PvdA, VVD en D66 meer dan 90 procent van alle zetels. Nu lopen er negentien fracties rond en controleren deze vier democratische partijen nog geen 55 procent van de stemmen. Een groot deel van de andere zetels wordt bovendien bezet door politici die de Tweede Kamer niet gebruiken als hét wetgevende en controlerende orgaan, maar als een podium voor agitatie en propaganda. Net als de fascisten en stalinisten in het interbellum, die het parlement zagen als ‘tribune voor agitprop’ om het systeem zelf om zeep te helpen, deinst ook de Baudet-falanx een kleine eeuw later niet terug voor geweldsvisioenen of provocaties. Het parlement nu is daarom instabieler dan toen.

Lees ook dit artikel van Leo Lucassen: PVV en FVD hitsen relschoppers op

Dat is al zorgwekkend genoeg. Maar het wordt nog erger omdat de Tweede Kamer wordt geleid door een halfhartig presidium. Sinds woensdag dringt zich zelfs de vraag op of de parlementaire democratie wel in veilige handen is bij een presidium dat de volksvertegenwoordiging bejegent alsof die in een psychotherapeutische sessie bijeen is.

Ondervoorzitter Tellegen dacht FVD’er Van Houwelingen zo te corrigeren. „Dit is precies niet wat we net hadden afgesproken. Toch weer jammer”, klaagde ze nadat Van Houwelingen voet bij stuk had gehouden met zijn voorspelling dat er binnen afzienbare termijn tribunalen worden ingericht om collega-politici zoals Sjoerdsma (D66) te berechten. Kamervoorzitter Bergkamp bediende zich eerder die dag van vergelijkbare eufemismen. „Heel vervelend”, vond ze het dat Volt-lid Gündogan en haar moeder met haatmails uit de hoek van Denk en Baudet worden geïntimideerd. Dat FVD’er Van Meijeren in reactie juist „trots” zei te zijn op zijn jagende „achterban”, tja, dat deed „de Kamer geen goed”.

Martelaarschap

Volksvertegenwoordigers genieten tijdens Kamervergaderingen een bepaalde mate van immuniteit. Terecht. Afgevaardigden moeten kunnen pleiten voor een republiek, het socialisme, de nachtwakerstaat of grondwetswijzigingen. Pas zodra er is afgehamerd, vervalt hun immuniteit. Eveneens terecht. Landen waar parlementariërs gevrijwaard zijn van welke strafrechtelijke verantwoordelijkheid dan ook, zijn over het algemeen corrupt. Maar deze subtiele vorm van immuniteit werkt alleen als de voorzitter het reglement van orde strikt bewaakt. In dat reglement staat dat als een parlementariër of minister „instemming betuigt met dan wel aanspoort tot onwettige handelingen” de voorzitter hem/haar het woord kan ontnemen of uitsluiten van de vergadering.

Het was woensdag zo klaar als een klontje. Andere sancties dan het ‘herfraseren’ door Tellegen waren denkbaar geweest. Maar anders dan NSB’er en latere SS’er Rost van Tonningen, die in 1939 werd bestraft toen hij een keer een parlementariër als „dekschild van kinderschenders” en na een schorsing ook tot „landverrader” had bestempeld, gingen Van Houwelingen en Van Meijeren woensdag vrijuit.

Lees ook dit artikel van Bas Heijne: Ook Baudet ten onder in een tragikomedie van ego en nijd

Natuurlijk, er is een tactisch probleem. Geef je de parafascisten van FVD niet precies wat ze willen als je hen kortwiekt in het parlement? Ze hunkeren immers, net als islamitische jihadisten, naar het martelaarschap. Ze willen helemaal geen gesprekspartner zijn, ze willen totale macht. Ze zijn nu al geil van het vooruitzicht van een bijltjesdag.

Strategisch zijn dit soort overwegingen echter naïef en gevaarlijk. Om twee redenen. Te veel subtiele maatvoering ondermijnt de weerbaarheid van het parlement. Tegenstanders van de pluriforme democratie zien elke millimeter ruimte die hun wordt gegund als een teken van zwakte van de verdedigers. Ze zien de strijd om de macht als een zero-sum game. Ze zijn niet toevallig medestanders van de Russische president Poetin, die dit binaire wereldbeeld tot in de perfectie beheerst.

Knokken in het parlement

Lankmoedigheid zet bovendien de sluizen open voor hun Umfeld om ook grenzen te verleggen. PVV-leider Wilders koos afgelopen week direct partij. „Een tribunaal is terecht voor politici die ons land kapot maken”, twitterde de man die al meer dan de helft van zijn leven in het parlement rondloopt.

Nog even en de Tweede Kamer wordt net als de Verchovna Rada in Kiev, het Oekraïense parlement waar sommige gedeputeerden hun hand niet omdraaien voor een paar klappen en mede daarom geen enkel respect bij hun kiezers genieten. Knokken in een parlement levert vaak een geinig beeld op voor de televisiekijkers overzee die zich willen wentelen in hun superioriteitsgevoel. Maar voor de burgers in eigen land is het een ramp.

Kamervoorzitter Bergkamp riep haar collega’s na woeste woensdag op tot een „gesprek over ontoelaatbare uitingen”. Het klonk wederom beschaafd therapeutisch. Maar met die benadering ging ze wel voorbij aan de ernst van de zaak. Aan de orde is niet de etiquette in het parlement. Het gaat nu om de verdediging van de volksvertegenwoordiging zelf.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven