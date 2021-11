Ook sceptische Oostenrijkers moeten aan het vaccin geloven

‘Dit is drukste winkelstraat in Linz, zelfs in heel Opper-Oostenrijk”, vertelt politieagent Mathias. Samen met zijn collega Martin moet hij sinds afgelopen maandag de lockdown voor ongevaccineerden handhaven. Mensen zonder vaccinatiebewijs mogen alleen naar buiten voor werk, noodzakelijke boodschappen, lichaamsbeweging of doktersbezoek.

Vrijdag werd bekend dat Oostenrijk per 1 februari een algemene vaccinatieplicht invoert, een primeur in de Europese Unie. Een „pijnlijk besluit”, aldus kanselier Alexander Schallenberg, maar noodzakelijk gezien de lage vaccinatiegraad. In Oostenrijk is iets meer dan 65 procent van de bevolking gevaccineerd. De vaccin-critici van oppositiepartij FPÖ beschuldigden Schallenberg van een „aanval op het zorgstelsel”.

Op woensdagmiddag kunnen de meeste mensen een coronapas laten zien aan de agenten, de stad is vol met vrolijk winkelend publiek. Het contrast tussen de stemming op straat en de berichten uit de lokale ziekenhuizen is groot. In Oostenrijk laaide het coronavirus de laatste dagen op als nergens anders in Europa. Ziekenhuizen zitten tegen hun capaciteitslimiet aan, artsen in Salzburg riepen de noodtoestand uit en installeerden een triage-team.

„U heeft waarschijnlijk gehoord over de lichamen op de ziekenhuisgangen en ik begrijp dat dat een mediageniek beeld is”, foetert Meinhard Lukas aan de telefoon. Lukas is jurist, rector van de Johannes Kepler Universiteit in Linz en heeft dagelijks contact met de artsen en verpleegkundigen van het universiteitsziekenhuis. Dinsdag kwam bij een Oostenrijks persbureau een verpleegkundige uit Opper-Oostenrijk aan het woord die berichtte over doden die op de gang lagen vanwege volle mortuaria.

De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk worden het hardst getroffen. Opper-Oostenrijk telde afgelopen week 1.590 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. De vaccinatiegraad ligt er evenredig laag: slechts 56 procent van de bevolking is gevaccineerd. Maar ondanks de vele besmettingen en de uitputtingsslag in de ziekenhuizen zijn niet alle inwoners ongerust. Lukas: „Bij een deel van de mensen komen de vreselijke berichten uit de ziekenhuizen niet meer aan. Daar is een gebrek aan empathie. De berichten worden niet meer gehoord, niet meer gevoeld, niet meer geloofd.”

Ontwormingsmiddel

Kanselier Schallenberg en zijn ÖVP waren tot dusver pleitbezorgers van de 2G-maatregelen en de lockdown voor ongevaccineerden, en faliekant tegen een algehele lockdown. Aanstaande maandag komt die lockdown er toch, voor minimaal tien en maximaal twintig dagen, en in Opper-Oostenrijk zal die zeker een maand duren.

De fractievoorzitter van de rechtspopulistische oppositiepartij FPÖ Herbert Kickl zit thuis met corona, en mengt zich per videoboodschap in het debat. Kickl noemt op zijn beurt de lockdownpolitiek een „aanslag” op de maatschappij en vindt dat in plaats van op vaccinaties moet worden ingezet op medicatie. Zo adviseert Kickl al een tijd lang om bij corona het ontwormingsmiddel ivermectine in te nemen.

Nu, bij de vierde golf, is er volgens de Oostenrijkse apothekersvereniging een regelrechte run op het middel. Bij navraag bij een apotheek aan de Donau in Linz schudt de apotheker haar witte jas van ergernis. „Dat middel wordt bij schurft voorgeschreven”, zegt ze, „in pilletjes van 3 milligram. Op internet circuleert het advies om dagen achter elkaar vier pilletjes per keer in te nemen.” En dat, zegt de vrouw, heeft de afgelopen weken tot ziekenhuisopnames geleid wegens vergiftiging. „Voor een lever is een dergelijke hoeveelheid gif.”

Hotspot

Naast de FPÖ, die in het deelstaatparlement van Opper-Oostenrijk met elf zetels de tweede partij is, is in de deelstaat ook de vaccin-kritische partij ‘Menschen, Freiheit, Grundrechte’, de MFG, vertegenwoordigd. De partij werd begin 2021 opgericht en won drie zetels bij de deelstaatverkiezingen in september. De MFG organiseert demonstraties, zoals deze zondag in Linz tegen de 3G, 2G en 1G-maatregelen, en tegen een vaccinatieplicht. „De steeds veranderende maatregelen hebben met de principes van een democratische rechtsstaat niets meer gemeen”, aldus MFG-fractievoorzitter Manuel Krautgartner in een aankondiging.

Op de vraag waarom de vaccinscepsis juist in Opper-Oostenrijk zo groot is, is geen sluitend antwoord te geven. Volgens Lukas van de Kepler universiteit zijn er nog geen wetenschappelijke studies naar gedaan. Een deel van de verklaring is dat de FPÖ al jarenlang een vaste schare aanhangers heeft in Opper-Oostenrijk, die, net als andere populistische partijen in Europa, het wantrouwen tegen de overheid en zo ook de gezondheidspolitiek aanwakkert. In een column op de voorpagina van de krant Der Standard klonk het donderdag als volgt: „Opper-Oostenrijk is niet alleen een hotspot in de coronapandemie, maar ook een hotspot voor extreem-rechtse alternatieve media.”

De weerzin tegen het vaccin mag in Opper-Oostenrijk bijzonder uitgesproken zijn, dezelfde sentimenten spelen in de rest van Oostenrijk en ook in Zwitserland, zuidelijk Duitsland en in de deelstaten van de voormalige DDR. In West-Europa zijn Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland de landen met de laagste vaccinatiegraad, met respectievelijk 65, 65 en 68 procent van de totale bevolking. In Duitsland varieert de vaccinatiebereidheid erg van deelstaat tot deelstaat; in Bremen is 79 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in Saksen nog geen 58 procent.

In het Zwitserse bergdorp Alpthal, midden in het land, werd onlangs de komst van een vaccinatiebus door de gemeenteraad geblokkeerd, de bus mocht het dorp (waar 56 procent is gevaccineerd) niet in. „Er is in Alpthal geen behoefte aan vaccins”, aldus de voorzitter van de gemeenteraad.

Sociologen wijten de vaccinatiescepsis van de Duitstalige landen ook aan de staatsinrichting: de landen zijn verdeeld in kantons dan wel deelstaten, vaak met een sterke eigen identiteit, en op te veel bemoeienis uit de hoofdstad zitten velen niet te wachten. Bovendien is met name in Zuid-Duitsland alternatieve geneeskunde een wezenlijk onderdeel van de gezondheidszorg, die deels vergoed wordt door de ziektekostenverzekering. De Querdenker, de ‘dwarsdenkers’ die van begin af aan protesteerden tegen de coronamaatregelen, komen voor een aanzienlijk deel uit de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg. Op een vrije school in Freiburg in Baden-Württemberg waren eind oktober 117 kinderen besmet doordat het leeuwendeel van de scholieren een vervalste mondkapjes-vrijstelling had.

Cryptovaluta

„De mensen hier hebben het gevoel dat ze zelf het beste weten wat goed voor ze is,” zegt agent Martin op zijn ronde door de winkelstraat. Sinds een kleine twee weken is het controleren op de vaccinatiepas deel van zijn taakomschrijving. Schouderophalend: „Het hoort erbij”.

De „lockdown voor ongevaccineerden” wordt niet overal in de stad gecontroleerd, niet in woonwijken bijvoorbeeld. „In het winkelcentrum zitten weinig winkels die ‘noodzakelijke boodschappen’ verkopen”, legt Mathias uit, dus daar zou iedereen een coronapas moeten hebben. De meeste winkelende mensen tasten al naar hun telefoon zodra ze de agenten aan zien komen. Een jongen haast zich voorbij, hij wordt staande gehouden, hij heeft pas één prik gehad, maar, zo legt hij uit, moet zijn telefoon laten repareren omdat die onmisbaar is voor zijn werk. De politie laat hem doorlopen.

De regels zijn ingewikkeld, de agenten mogen niet zomaar een boete uitschrijven, anders dan voor een ontbrekend mondkapje. Als iemand onderweg is en geen coronapas heeft, kan diegene altijd snel een smoes bedenken, erkennen de agenten. De twee dagen daarvoor zijn in Oostenrijk meer dan zesduizend controles uitgevoerd, en is maar 24 keer een proces-verbaal opgesteld. Dat moet dan eerst nog door de gezondheidsdienst worden beoordeeld, voordat er ook daadwerkelijk een boete volgt. Ongevaccineerden boven de 12 jaar riskeren op straat een boete van 1.450 euro.

Met de 2G-maatregelen en de lockdown voor ongevaccineerden vormen zich weer rijen voor de vaccinatiecentra in Oostenrijk. „Maar degenen die er echt op tegen zijn”, erkent Martin, „zullen zich niet door 2G over de streep laten trekken.” De overtuigde antivaxers in Oostenrijk grijpen naar andere middelen. Zo bestaat er op Telegram een levendige handel in QR-codes, en in positieve PCR-testuitslagen. Op het kanaal ‘Covid Impfbescheinigung’ kost een digitale vaccinatiepas met code 250 euro. Er kan alleen met cryptovaluta worden betaald.

Kipnuggets

Woensdag rond het middaguur is het druk in de McDonald’s in het centrum van Linz. Er zitten vooral scholieren. Twee meisjes eten friet en kipnuggets van een dienblad. Ze zijn veertien, ongevaccineerd en hebben een negatieve test nodig in de McDonald’s. Ze laten aan de agenten een soort test-strippenkaart zien. „Een keer in de week moet ik een PCR-test doen, en dan na drie dagen een sneltest”, legt het meisje uit.

De politie controleert op 2G in Linz, in de deelstaat Opper-Oostenrijk.

Foto Michael Dietrich/LPD

in de deelstaat Opper-Oostenrijk.

Foto’s Michael Dietrich/LPD

De twee agenten worden in en buiten de McDonald’s om de paar passen aangeklampt door scholieren die er niets meer van begrijpen: „Meneer, mag ik als ik 15 ben nog wel met een test naar McDonald’s?” De agenten moeten even nadenken of 2G nou geldt vanaf 15 of 16 maar besluiten dat het 15 is. Een jongen met een muts op vraagt: „Mag ik als ik 15 ben en niet gevaccineerd wandelen met mijn zus? Mag ik wandelen met drie of vier vrienden? Mag ik zitten in het park?”

Op het marktplein in Linz zijn kleine chalets opgebouwd. Hier zou binnenkort de kerstmarkt worden gehouden. „De markt gaat dit jaar niet meer open”, zegt een woordvoerder van de politie. De ‘Punch-Treff’ en de ‘Würstl-Treff’ moeten dit jaar dicht blijven. „Dat hebben we nog niet gecommuniceerd, om de teleurstelling nog even uit te stellen.”