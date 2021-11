Nogmaals 1.000 euro voor Limburgse gedupeerden watersnood

De Limburgse huishoudens die afgelopen zomer het zwaarst werden getroffen door extreme overstromingen krijgen nogmaals 1.000 euro uitgekeerd van het Nationaal Rampenfonds. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt (pdf). Het gaat om zo’n achtduizend huishoudens, die eerder al eenzelfde bedrag ter compensatie ontvingen voor schade aan hun woningen. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag te doen, maar zullen het geld automatisch op hun rekening gestort krijgen.

Zo’n 200.000 particulieren en bedrijven doneerden uiteindelijk geld aan het Nationale Rampenfonds, dat het geld gebruikt om degenen die het „zwaarst onder de overstroming te leiden hebben gehad” te compenseren. Naast de extra compensatie stelt het fonds via verschillende getroffen gemeenten 3 miljoen euro beschikbaar voor „bijzonder schrijnende gevallen”. Dat zijn mensen die in „een sociaal en financieel kwetsbare situatie” zitten, omdat ze de schadekosten niet kunnen betalen. Hoe gedupeerden hier een aanvraag voor kunnen doen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Limburg en Brabant werden afgelopen zomer getroffen door hevige regenval en overstromingen, evenals het westen van Duitsland en het oosten van België. De watersnood veroorzaakte in Nederland in totaal ongeveer 1,8 miljard euro aan schade. In België en Duitsland werden nog heviger getroffen: naast materiële schade aan woningen en gebouwen, vielen daar bij elkaar ruim 220 doden.

