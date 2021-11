Onze levensstijl is het probleem, niet alleen CO2

Rondscheurende Tesla’s, elektrische VanMoof-fietsen en het nieuwe ‘smart grid’ onder de Johan Cruijff Arena in Amsterdam: allemaal mede mogelijk gemaakt door uitbuiting van kinderen en ernstige milieuvervuiling in producerende landen. Van wetenschappers tot overheden en zelfs klimaatactivisten klonk tijdens de VN-klimaattop COP26 in Glasgow een oneindige lofzang over ‘net zero’. Maar in het mondiale zuiden vertaalt de energietransitie zich in een dodelijke race naar grondstoffen. ‘CO 2 -reductie’ is gevaarlijke taal, uitgevonden door de fossiele industrie zelf.

Darko Lagunas is stadssocioloog en etnografisch onderzoeker.

In 2020 waarschuwde de Wereldbank voor de grote risico’s van de winning van kritieke mineralen zoals lithium, grafiet en kobalt. Tot 2050 stijgt de vraag met maar liefst 500 procent. Deze producten zijn essentieel voor een snelle energietransitie die afhankelijk is van batterijen voor de opslag van ‘groene stroom’. Maar de grondstoffen komen uit landen waar milieuwetgeving en handhaving van mensenrechten vaak het slechtst geregeld zijn. Zelfzucht in een groen jasje.

De organisaties ActionAid en SOMO Research lieten in 2018 al zien dat bij de winning van kobalt in de Democratische Republiek Congo sprake is van kinderarbeid en mensenrechtenschendingen. Congo is voor meer dan 60 procent verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van kobalt voor batterijen. Hoe kan het dan dat mensenrechten geen onderwerp van gesprek waren tijdens de COP26?

Want als Nederland klimaatdoelstellingen wil halen, dan moet de productie van kobalt in Congo significant toenemen. Met andere woorden: wil Nederland de klimaatdoelstellingen halen, dan nemen ook kinderarbeid en erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Congo significant toe. De COP26 was een gemiste kans om daar iets tegen te doen.

Windturbines

Kobalt uit Congo is slechts een van vele voorbeelden. Mangaan-winning in Zuid-Afrika zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen bij lokale gemeenschappen door asbest dat in de lucht vrijkomt. Bauxietmijnen voor aluminiumproductie gebruiken zware chemicaliën en veroorzaken massale boskap van zeldzaam regenwoud in Indonesië. En bij mijnbouw naar neodymium voor magneten in windturbines komt uranium terecht in het grondwater in China. Enzovoorts.

Oplossingen creëren constant nieuwe problemen. Met duurzaamheid houden we precies datgene in stand wat niet langer houdbaar is. Fossiele industrie hield eerst geen rekening met broeikasgassen, groene industrie houdt nu geen rekening met uitputting van de aarde. In beide gevallen zijn mensenlevens in het mondiale zuiden slechts een ‘externaliteit’.

Dat laat zien wat werkelijk mis is met klimaatverandering. We vechten niet tegen CO 2 of voor het klimaat. Onrecht is de nucleus van klimaatverandering. Mensen in het mondiale zuiden en meer-dan-mensen (denk aan regenwouden, rivieren of de panda) worden tot externaliteit gemaakt. Het is collateral damage van industriële vooruitgang en de westerse leefstijl. ‘Erg jammer als het laatste regenwoud verdwijnt, maar dan planten we toch een nieuw bos aan?’

Kinderlevens

Klimaatrechtvaardigheid is het richtpunt in deze crisis, niet CO 2 . Geen stoere praat over wie het grootste windmolenpark heeft. Maar bindende maatregelen die mens en milieu in de ketens van de energietransitie beschermen. Kabinet-Rutte III heeft verzoeken in deze richting van humanitaire organisaties naast zich neergelegd. Offert deze regering liever kinderlevens op in Congo, dan dat het gezichtsverlies lijdt tijdens klimaatconferenties?

COP26 is voorbij en de ‘groene’ industriële revolutie is onderweg. Liever gisteren dan morgen. Maar laten we nu zorgen dat klimaatrechtvaardigheid centraal op de klimaatagenda komt.