Modi zegt ‘sorry’ en schrapt omstreden landbouwwetten

Het zijn ongebruikelijke woorden voor de Indiase premier Narendra Modi, maar vrijdag verraste hij vriend en vijand door in een live speech op televisie zijn verontschuldigingen aan te bieden en een streep te zetten door de omstreden landbouwwetten die zijn regering vorig jaar met veel aplomb aannam. De wetten leidden tot massale protesten van tienduizenden boeren die hun kamp opsloegen aan de rand van hoofdstad New Delhi. Daar zitten ze tot op de dag van vandaag.

„Ga naar huis en laten we een verse start maken”, sprak Modi, en hij verzekerde de boeren dat in de aanstaande parlementssessie het proces in gang zou worden gezet om de wetten terug te trekken.

Bij Shingu, een dorp aan de noordrand van Delhi waar boze boeren het afgelopen jaar hun eigen stad creëerden door met hun tractoren kilometers weg af te zetten en tentenkampen te bouwen, werd het nieuws met luid gejuich ontvangen. Op landelijke televisie was te zien hoe ze hun tractoren beklommen en luid joelend met hun vlaggen zwaaiden. Vakbondsleiders hielden nog in het midden of ze hun acties nu ook daadwerkelijk meteen gaan afbreken.

Moderniseren

De landbouwwetten werden vorige zomer geïntroduceerd om India’s notoir inefficiënte landbouwsector te ‘moderniseren’ door de grotendeels door de staat gereguleerde markt open te gooien voor private partijen. Dit leidde tot grote woede onder boeren. Niet alleen vreesden ze overgeleverd te worden aan de grillen van grote bedrijven, angst was er vooral voor een einde aan de steunmaatregelen waar ze van oudsher op konden rekenen, zoals minimumprijzen.

Ook vanuit de oppositie en zelfs enkele coalitiepartijen werd woedend gereageerd. Te meer omdat de wetten, dankzij de absolute meerderheid die Modi’s Bharatiya Janata Partij in het parlement geniet, zonder ruimte voor tegenspraak werden doorgedrukt. Het Hooggerechtshof kwam uiteindelijk tussenbeide, waarna de regering besloot de wetten voor anderhalf jaar op te schorten.

Modi’s verontschuldiging was niet zozeer voor de wetten zelf, maar voor de „tekortkomingen” die er „misschien” van de kant van zijn regering waren geweest om de wetten aan de boeren uit te leggen. Niettemin is het besluit een pijnlijke knieval voor de premier die zichzelf graag als sterke leider presenteert. Het lukte zijn regering niet om een antwoord te vinden op de protesten die ook internationaal veel aandacht kregen, vooral toen het tot confrontaties kwam met de politie.

Verkiezingen

„Dit laat zien dat zelfs een centralistisch en autoritair regime als de regering Modi kan reageren op druk vanuit het volk”, reageert politiek analist Gilles Verniers, verbonden aan de Ashoka University in Delhi. „Dat is een positief teken.” Volgens Verniers kan de ommezwaai niet los worden gezien van de naderende verkiezingen in Punjab en Uttar Pradesh, twee agrarische deelstaten waar de boeren een belangrijk front vormen. Zij voerden fel campagne tegen de BJP.

Modi bracht zijn nieuws op de dag waarop Sikhs, de dominante gemeenschap in Punjab, de geboortedag vieren van de stichter van hun geloof, Guru Nanak.

„Het is allemaal een puur strategische calculatie”, stelt Verniers. „Hun onderhandelingen met de boeren waren vastgelopen, de wetten zouden voorlopig toch niet worden geïmplementeerd. Dus dan is het met oog op de verkiezingen beter je maar van het probleem te ontdoen. Ondanks de deuk die Modi’s imago nu oploopt.”

Honderden doden

Het succes van de boeren zal een steun in de rug zijn voor andere protestbewegingen, al had dat succes een hoge prijs. Volgens vakbonden kwamen de afgelopen maanden enkele honderden boeren om tijdens de protesten die in de winterkou, zomerhitte en een vernietigende tweede golf van het coronavirus doorgingen. De demonstranten, waarvan een groot deel de zeventig al was gepasseerd, stierven onder meer door onderkoeling en hartaanvallen.

„De premier had eerder naar ons moeten luisteren”, zegt Jagmohan Malik, een zestigjarige boer uit Haryana die net was teruggekeerd van het protestkamp bij Shingu. „Al de levens die zijn verloren. Dit besluit is het enige juiste. Maar we zullen blijven protesteren tot onze leiders zeggen dat het tijd is naar huis te gaan.”

Met medewerking van onze medewerker in Dehli.