Migratie is geen crisis – wél collectief geweld

Van alle privileges die er bestaan is het natiestaatprivilege waarschijnlijk het belangrijkste, maar toch is het bij uitstek het privilege waarover het minst wordt gesproken. Het antwoord op de vraag waar men geboren is, van welk land men ingezetene is, is allesbepalend. Als het gaat om bijvoorbeeld toegang tot medische zorg en consumptiegoederen, levensverwachting en mobiliteit, kan men nog altijd beter een half-islamitische, half-Joodse, zwarte, niet-heteroseksuele, gehandicapte inwoner van Tilburg zijn dan een lid van de middenklasse in pakweg de Afghaanse provincie Helmand.

Hoe groot je recht op mobiliteit is, hangt vooral af van de vraag welk paspoort je toevallig, namelijk door middel van geboorte, hebt verkregen. Houders van een Nederlands paspoort kunnen zonder visum naar een kleine honderdzeventig landen reizen. Wie met een Pakistaans paspoort op weg moet, kan naar minder dan tien landen visumvrij reizen, waaronder Haïti en Gambia.

Arnon Grunberg is schrijver.

In zijn recent verschenen boek Sortiermaschinen – Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert beschrijft de Duitse socioloog Steffen Mau dat grenzen zoals wij die kennen nog maar een paar eeuwen bestaan en dat grenzen in onze tijd steeds meer zijn gaan functioneren als sorteermachines die ‘wenselijke’ mensen van ‘onwenselijke’ medemensen scheidt. Covid heeft het reizen ook voor hen met een natiestaatprivilege ietwat bemoeilijkt, maar uit de verwachting van de luchtvaartmaatschappijen dat over enkele jaren weer net zoveel passagiers vervoerd zullen worden als in het topjaar 2019, mag blijken hoe tijdelijk dit oponthoud zal zijn geweest.

Het komt erop neer dat de wereld in tweeën kan worden gedeeld: zij die paspoorten bezitten voor bovenmensen (pakweg een Amerikaans, Engels, Australisch, Canadees of EU-paspoort) en zij die paspoorten bezitten voor de verdoemden – waarbij de statelozen nog extra verdoemd zijn.

Huis en haard

Wie iets wil begrijpen van wat de ‘migratiecrisis’ wordt genoemd, moet dit in het achterhoofd houden. Al was het maar omdat het onderscheid tussen zogenaamde ‘echte vluchtelingen’, ‘economische vluchtelingen’ en ‘gelukszoekers’ flinterdun is. Existentiële armoede is nauwelijks te onderscheiden van oorlogsdreiging en vervolging, althans als het gaat om de redenen waarom men huis en haard verlaat.

En hoe ver wij ook teruggaan in de geschiedenis van de mensheid, altijd waren er dwingende redenen om geboortegrond en familieleden achter te laten, al was het maar omdat God het bevolen had. Zo schijnt God tegen Abraham te hebben gezegd: „Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.” (Genesis 12:1-5.)

Migratie is geen crisis, tenzij wij bereid zijn het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis een crisis te noemen. Dat wij in Europa migratie toch zo zijn gaan noemen, komt mede doordat negatieve beeldvorming rond migratie nog altijd een van de meest effectieve propaganda-instrumenten van rechts-extremistische partijen is. Of de Willkommenskultur van Merkel wezenlijk heeft bijgedragen aan de opkomst van de AfD in Duitsland is onduidelijk, maar zeker is dat Merkel besefte dat de vluchtelingen en de manier waarop zij zouden worden gebruikt door extreem-rechtse partijen konden bijdragen aan het uiteenvallen van de EU. Met name de Oost-Europese lidstaten houden vast aan het oude verhaal van een homogeen volk dat zich op haast mythische wijze verbonden heeft aan de grond waarop het leeft.

Merkels grootste opdracht tijdens haar jaren als Bundeskanzlerin bestond uit het bijeenhouden van de EU zonder haar machtsbasis in Duitsland zelf aan het wankelen te brengen. Dat zij daarvoor namens de EU een overeenkomst moest sluiten met een semi-dictator als Erdogan was bijzaak. Erdogan diende het vuile werk voor de EU op te knappen; hij moest vluchtelingen (lees: migranten) van de Europese buitengrenzen weghouden in ruil voor contante betaling. Vluchtelingen an sich, bijvoorbeeld ver weg in Griekenland, interesseerden Merkel weinig, zoals is beschreven in de uitstekende biografie van Ralph Bollmann.

Kunstmatig probleem

Loekasjenko, dictator van Wit-Rusland, zag dat er met de EU goed zaken te doen is als het om vluchtelingen gaat. Anders dan Turkije en Libië wilde hij niet zozeer contante betaling om Europa te verlossen van een kunstmatig probleem, maar wenste hij het opheffen van sancties die hem en Wit-Rusland waren opgelegd nadat hij in mei van dit jaar een vlucht van Ryanair had gedwongen te landen in Minsk om een Wit-Russische dissident te arresteren.

Of Loekasjenko in opdracht van Poetin handelde en of er verband bestaat tussen de vluchtelingen in Wit-Rusland en de dreiging dat Rusland de oorlog in en tegen Oekraïne intensiveert, doet voor beter begrip van de ‘migratiecrisis’ nauwelijks ter zake.

Om de druk op de EU te vergroten, nodigde Loekasjenko onder meer Irakezen uit om tegen betaling van drie- à vierduizend dollar naar Minsk te vliegen en daar een paar dagen in een hotel te verblijven, met de impliciete belofte dat zij vervolgens door konden reizen naar de gemütliche EU. Het gemiddelde inkomen in Irak bedraagt circa vierduizend dollar per jaar. Binnen het domein van de verdoemden zijn het altijd de licht geprivilegieerden die de oversteek wagen – zij hebben de middelen en de mentale en fysieke kracht om dat te doen. Voor de achterblijvers is de hoop op een beter leven doorgaans de hoop op een leven na de dood.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft weliswaar verklaard dat de EU geen prikkeldraad en muren aan de buitengrenzen gaat financieren, maar het Poolse parlement heeft al 350 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van een muur – met of zonder EU-gelden. Een muur die, als hij al gebouwd wordt, een symbolische functie zal hebben. Wie het brandend verlangen heeft naar een beter leven zal in een muur altijd gaten vinden.

Natiestaatprivilege

Het blijft de vraag of van mensen gevraagd kan worden hun natiestaatprivilege te delen met de minder bevoorrechten. In theorie natuurlijk wel, maar in de praktijk vrees ik dat verreweg de meeste mensen niet bereid zijn welk offer dan ook te brengen voor meer rechtvaardigheid. Het offer kan weliswaar worden afgedwongen, maar dan bestaat in democratieën het gevaar dat dat afdwingen wordt afgestraft bij de eerstvolgende verkiezingen. Bertolt Brecht schreef al dat het jammer is dat de regering wel kan worden ontbonden, maar het volk niet. Omdat we nog altijd met onvolmaakte volkeren zitten opgescheept, moet de idealist kiezen: theoretisch idealist blijven, dictator worden, of het volk proberen te overtuigen – hoewel de behaalde resultaten in het verleden niet erg bemoedigend zijn.

Ironisch genoeg lijkt het optreden van Loekasjenko de eensgezindheid van de EU versterkt te hebben. Merkel heeft de EU-buurlanden van Wit-Rusland al gecomplimenteerd met hun optreden. De EU is uiteraard een gemeenschap van waarden en normen, maar ten oosten van Berlijn en ten zuiden van Palermo is het gedaan met die waarden en normen, omdat waarden en normen net als het weer een betrekkelijk lokale aangelegenheid zijn.

Over de vraag of het mensenoffer van de vluchtelingen in de Middellandse Zee en langs de Pools-Wit-Russische grens, alsmede de net niet frisse deals met Turkije en Libië, een redelijke prijs waren voor het in stand houden van de EU, zullen toekomstige historici zich buigen. Zeker is dat de misstanden van bijvoorbeeld de EU-grenspolitie Frontex (zoals pushbacks en het overtreden van het internationaal recht), waarover onder meer Der Spiegel heeft bericht, nergens een wezenlijk thema zijn. Aangezien er aan de grenzen geen politie is die internationaal recht afdwingt, bestaat dat internationaal recht niet in de periferie van de waarden- en normengemeenschap EU.

Verdrijf de zondebok

Het tegenhouden van relatief kleine aantallen vluchtelingen en migranten is feitelijk het preventief verdrijven van de zondebok, voor die zondebok het centrum van de gemeenschap heeft kunnen bereiken. Daarnaast bevindt de Pools-Wit-Russische grens zich in een regio die historicus Timothy Snyder heeft omschreven als „bloedlanden”; plaatsen waar zowel Hitler als Stalin hun grootste massamoorden hebben gepleegd. Daar zijn ze wel wat gewend.

In zijn nog altijd inspirerende studie De zondebok betoogt de Franse literatuurwetenschapper en historicus René Girard dat achter de mythe altijd „collectief geweld” jegens „een werkelijk slachtoffer” schuilgaat. Op de slachtoffers van de vervolging projecteert men de schuld van de crisis, en daarom moeten ze worden verdreven voor ze de gemeenschap kunnen bezoedelen.

Daaraan is weinig veranderd. Achter de mythe van de migratiecrisis gaat collectief geweld jegens reële slachtoffers schuil, waarvan de daders en profiteurs zich proberen te reinigen door middel van die mythe. Maar ook het internationale humanisme heeft mythische kanten en is hoe dan ook machteloos zonder wereldpolitie, die er voorlopig niet zal komen.

De waarden- en normengemeenschap die EU heet, die het oorlog voeren heeft willen uitbesteden aan Amerika, brengt bescheiden mensenoffers om het eigen voortbestaan niet al te zeer in gevaar te brengen. Dat is de waarheid van de ‘migratiecrisis’ – de rest is mythologie.

De democratie, de rechtsstaat en de internationale gemeenschap zouden ons moeten redden. Goden waarin steeds minder mensen geloven.