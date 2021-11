Een bonkige boer uit Almere

Zei: minder methaan produceren?

Daar doe ik aan mee!

Ik zal dus mijn vee

Een ander soort voer gaan serveren

Zijn koe, die behoorlijk ontdaan was

Dacht: ‘Wil hij dat IK me nu aanpas?

Dat is dan weer fraai!’

En flanste een vlaai

(Voorzien van een wolkje methaangas)