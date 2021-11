Met een erectiestoornis loop je niet te koop

Noodkreet van een 51-jarige vrouw, naar aanleiding van de afleveringen van deze rubriek die gingen over de orgasmekloof in heteroseksuele relaties: „Ben ik dan de enige vrouw die wél klaarkomt van neuken? Ik kom niet klaar van beffen, wrijven en dergelijke, maar juist wel van neuken! Die stem mag ook weleens gehoord worden.” Bij deze. Probleem opgelost zou je denken, maar het ligt iets gecompliceerder. Ze heeft namelijk sinds anderhalf jaar een vriend wiens „piemel nooit stijf wordt, of maar heel eventjes. Je kunt te voorstellen dat ik dat heel naar vind. Ik vind dat we eens naar de huisarts moeten en dat hij viagra moet proberen of zo. Hij weigert, hij houdt vol dat het ooit wel komt, want bij vorige relaties lukte het wel.” De kwestie zorgt voor spanning in de relatie, schreef ze, maar ze probeert niet boos te worden. Ze vraagt zich wel af wat ze moet doen. Zijn de seksuele problemen een reden om de relatie te verbreken? Moet ze zich erbij neerleggen en „nooit meer neuken”? Iemand zoeken voor erbij?

En zo zijn we beland bij een nieuw onderwerp: erectiestoornissen. Er zullen weinig mensen zijn met een penis, of mensen die seks hebben met een mens met een penis, die nooit te maken hebben gehad met een exemplaar dat even niet doet wat de eigenaar wil. Maar als het chronisch wordt en er sprake is van, zoals het officieel heet, erectiele disfunctie – ik citeer het boek De penis van de Noorse uroloog Sturla Pilskog: „Een voortdurend onvermogen een erectie te krijgen of een erectie te behouden die voldoende is voor seksuele activiteit” – is het natuurlijk een andere verhaal.

„Poeh, lastig, niet-sexy onderwerp dit”, zoals de 59-jarige man die een half jaar geleden de eerste was die het onderwerp ter sprake bracht, schreef. „Ik loop er in elk geval niet mee te koop.” Hij heeft diabetes, en is te zwaar. Inmiddels is hij samen met een tweede vrouw die met de gevolgen daarvan voor zijn erecties wordt geconfronteerd. De eerste maakte het erom uit, „werd lid van Second Love en meldde zich later teleurgesteld aan de telefoon. Haar conclusie: het gaat niet om het neuken.”

Niettemin ging hij aan het begin van zijn huidige relatie naar een uroloog. ‘Pillen’ had hij al eens geprobeerd, zonder succes. „Maar ik had gehoord van injecties die je zelf kon zetten.” Van de tien keer dat hij die probeerde, had hij twee of drie keer kort gemeenschap. „De zwelling houdt namelijk niet lang aan. En het zit ook in je hoofd natuurlijk. Althans: tijdens de daad ben ik bezig met de vraag: duurt het lang genoeg om tot een orgasme te komen aan beide kanten? Het is me uiteindelijk iets te veel gedoe, zonder garantie dat het werkt.” Gevolg is dat „we een matig seksleven hebben. Het speelt zich af rond haar orgasme. Daar heb ik op zich totaal geen moeite mee – ik aanbid haar en haar lichaam. Maar ergens zou ik willen dat zij zich toch wat meer zou willen bezighouden met mij.” Hij beseft dat de slotsom zal zijn: „Krijg je BMI onder de 30 en je diabetes onder controle en misschien gaat het spontaan beter.” Niettemin wil hij graag weten hoe anderen het probleem te lijf gaan.

D*, „nog geen veertig”, die als begin dertiger voor kanker is behandeld en sindsdien last heeft van „erectie-instabiliteit”, doet dat met viagra en met advies van zijn relatietherapeut: „Ga niet samen op de bank zitten en wachten tot de lust uit de lucht komt vallen, maar wek het op door streling, sexy opmerkingen, een steelse blik. En knap niet meteen af als je tijdens de seks merkt dat je erectie hapert of verdwijnt, maar neem even pauze of probeer andere dingen.”

D: „Sindsdien werken mijn vriend en ik hard aan het verlevendigen van ons seksleven, wat uiteraard soms met horten en stoten gaat. Wat ons vooral helpt, is dat er geen gêne is rondom mijn erectie-instabiliteit. We zien het als een uitdaging en kunnen er soms ook om grinniken.” Volgende week verder.

*Naam bekend bij de redactie.

Meeepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl

