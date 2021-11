Arbeidsorganisatie VN meldt vijftig arbeidsdoden in Qatar in 2020

In Qatar zijn vorig jaar vijftig werknemers om het leven gekomen en 506 arbeiders ernstig gewond geraakt, meldt de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties International Labour Organization (ILO) vrijdag. Ook liepen 37.600 mensen lichte verwondingen op. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in de bouw en de meeste van hen zijn arbeidsmigranten uit Bangladesh, India en Nepal.

De arbeidsomstandigheden in Qatar liggen onder een vergrootglas, omdat volgend jaar het WK Voetbal wordt georganiseerd in de golfstaat. De Britse krant The Guardian becijferde eerder dit jaar dat er sinds het WK in 2010 werd toegewezen aan Qatar zeker 6.500 gastarbeiders zijn overleden. Qatar ontkent dat stellig, maar mensenrechtenorganisaties denken dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers nog hoger ligt.

Vallen van hoogte

Bij de vijftig doden die vorig jaar zijn gevallen kan volgens ILO vanwege gebrekkige informatievoorziening geen onderscheid gemaakt worden tussen doden bij WK-projecten en andere sterfgevallen. Toch zegt ILO met het rapport One is too Many het meest complete en nauwkeurige beeld van werkgerelateerde sterfgevallen en verwondingen in Qatar ooit te hebben opgesteld.

„De transparantie over de verzamelde gegevens en de analyse die we hebben gedaan, stelt ons in staat concrete aanbevelingen te doen voor verbetering”, zegt Max Tuñón, ILO-projectleider in Qatar daarover. „We moeten snel handelen, aangezien achter elke statistiek een werknemer staat en zijn familie.”

Het meeste ernstige letsel wordt veroorzaakt door vallen van hoogte, gevolgd door verkeersongevallen en vallende objecten op bouwplaatsen.

Afgelopen zomer schreef Amnesty International in een rapport dat Qatar nalaat onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van arbeiders.